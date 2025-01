Max Verstappen maakt zich alweer op voor zijn elfde seizoen in de Formule 1. Eén seizoen en vier Grands Prix spendeerde hij bij Scuderia Toro Rosso, voordat hij promotie maakte naar Red Bull Racing. Daar kent de Nederlander nu ongelooflijk veel succes en dat merkt hij ook aan zijn portemonnee.

Na jaren gekart te hebben, maakte de toen 16-jarige Verstappen in 2014 zijn debuut in de autosport door direct op Europees niveau in de Formule 3 te stappen. Hij won een derde van de races dat seizoen en werd derde in het kampioenschap. Hij kreeg meteen een contract van Red Bull om bij zusterteam Toro Rosso aan de slag te gaan en na een indrukwekkend debuutseizoen in 2015 mocht hij na vier Grands Prix in 2016 instappen bij Red Bull Racing. Verstappen won in Spanje meteen zijn eerste race voor de Oostenrijkse formatie. Hij sleepte nog eens negen overwinningen binnen van 2017 tot en met 2020. Bijna drie jaar geleden won hij zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 na de welbekende titanenstrijd met Lewis Hamilton. Voor 2022 werden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd die Red Bull al gauw onder de knie had. Na 15 zeges dat jaar en 19 overwinningen in 2023 stond de teller qua wereldtitels op drie. Afgelopen seizoen had Verstappen had wat lastiger. 2024 begon prima, toen hij zeven keer de winst boekte in de eerste tien races, maar door de balansproblemen van de Red Bull kwam Lando Norris steeds dichterbij. Toch kon hij in Las Vegas al de titel veiligstellen, al ging McLaren er met het constructeurskampioenschap vandoor.

Overzichtje van salaris

Zijn succes levert Verstappen ook nog eens een mooi zakcentje op. Wij hebben verschillende bronnen gebruikt, waaronder Business Book GP en Forbes, om te achterhalen wat de in Hasselt geboren coureur heeft verdiend in zijn carrière als Formule 1-coureur. We mogen natuurlijk niet zomaar contracten inzien, dus we zullen het nooit precies weten, maar deze schattingen schetsen wel een goed beeld van het salaris van Verstappen. Het totale bedrag van de tien seizoenen die hij tot nu toe heeft uitgereden, komt neer op bijna driehonderd miljoen euro - €287.250.000 om precies te zijn.

Seizoen Salaris Bonus Totaal 2015 €250.000 Onbekend €250.000 2016 €500.000 Onbekend €500.000 2017 €3.000.000 Onbekend €3.000.000 2018 €10.000.000 Onbekend €10.000.000 2019 €12.500.000 €6.000.000 €18.500.000 2020 €16.000.000 €7.000.000 €23.000.000 2021 €25.000.000 €17.000.000 €42.000.000 2022 €36.500.000 €18.500.000 €55.000.000 2023 €41.000.000 €23.000.000 €64.000.000 2024 €57.000.000 €14.000.000 €71.000.000

