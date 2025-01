Verstappen over motivatie in F1: "Ik haat verliezen"

Max Verstappen heeft onthuld dat zijn afschuw voor verliezen een van zijn grote motivatoren is in zijn Formule 1-loopbaan. Verstappen won in 2024 tien races achter elkaar niet tussen de Grands Prix van Spanje en Sao Paulo, maar wist voornamelijk door zijn sterke begin aan het seizoen toch nog zijn vierde opeenvolgende titel binnen te slepen.

Het was ondanks het winnen van het wereldkampioenschap was 2024 met vlagen een moeilijk jaar voor de Nederlander. Hij moest maanden achter elkaar de schade beperken in elke race, zonder kans te maken op de overwinning, terwijl McLaren, Ferrari en Mercedes er met de zeges vandoor gingen. Verstappen vond het moeilijk om zijn frustraties te verbergen, en de maat leek vooral vol tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar hij meerdere keren zijn team de huid vol aan het schold gedurende de zondagmiddag, en vervolgens een ongeluk met Lewis Hamilton veroorzaakte. Ondanks de frustraties en de ontembare RB20 stond Verstappen toch regelmatig op het podium, terwijl teamgenoot Sergio Pérez vaak buiten de punten eindigde.

"Ik haat verliezen"

Na afloop van het jaar liet de Limburger wat licht schijnen over de maanden waarin de RB20 zich niet gedroeg naar zijn wensen. De auto leek overstuur te hebben bij het insturen van een bocht, onderstuur te hebben in het midden van een bocht, en dan weer overstuur bij het uitkomen van een bocht, iets wat extreem moeilijk te verduren is als coureur. “Ik haat verliezen,” gaf Verstappen toe tegenover de officiële Formule 1-website. “Ik kan erkennen dat iemand het beter doet, maar het is nog steeds niet leuk om te verliezen. Dat is de drijvende factor - we moeten beter worden. Zelfs toen we succesvol waren in 2023, wilden we meer prestaties leveren. Daar hebben we in 2024 zeker veel van geleerd.”

"Doe alles wat ik kan om te winnen"

Verstappen kwam in 2024 ook vaak ter discussie door zijn vele agressieve inhaalacties en verdedigende manoeuvres, waar zijn rivalen niet altijd even tevreden mee waren. De 27-jarige Nederlander erkent dat niet elke actie even goed was, maar weet ook dat hij doet wat hij doet met één doel in zijn achterhoofd: winnen. “Er zijn moeilijke races geweest, dubieuze acties en momenten, maar ik weet wat ik doe, ik heb volledige controle over wat ik doe”, benadrukt hij. “Soms natuurlijk met een gedachte erachter. Ik heb goed onder controle wat ik op de baan uitvoer. Soms is dat nodig. Ik doe alles wat ik kan om te winnen.”

