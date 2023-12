Vincent Bruins

Maandag 18 december 2023 13:04 - Laatste update: 13:09

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) komt regelmatig bij de teams uit de Formule 1 langs. Deze bezoekjes worden echter ruim van tevoren aangekondigd. Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de autosportbond, wil daar verandering in brengen.

Om te kunnen controleren of de Formule 1-teams zich aan de regels houden, moet de FIA inspecteurs naar de fabrieken sturen om dit te onderzoeken. Buiten het raceseizoen om zijn er nog allerlei reglementen waaraan de teams moeten voldoen. Er is bijvoorbeeld een limiet op het aantal uren dat de windtunnel gebruikt mag worden. Teams mogen onderling niet teveel samenwerken en informatie delen. Daarnaast moet er natuurlijk nog met het budgetplafond rekening gehouden worden en dus wordt ook alle financiële data wordt gecontroleerd. Nu worden deze inspecties van tevoren aangekondigd, maar de FIA wil voortaan zonder waarschuwing langskomen, zodat teams zich niet kunnen voorbereiden op zulke bezoekjes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur reageert op drama rondom Wolff-onderzoek: 'FIA moet zich schamen'

Niet langer dan 10 à 15 minuten wachten

"We willen het in principe zonder enige aankondiging doen," legde Tombazis uit tegenover Motorsport.com. "We denken niet dat we zomaar de deur open moeten trekken om naar binnen te gaan, maar we denken wel dat het juist zou zijn om een proces te hebben waarin we ze kunnen bellen en iemand komt dan naar buiten om deze mensen op te halen, en zij kunnen dan zeggen: 'Ik wil nu de windtunnel gaan bekijken' of iets dergelijks." Tombazis wil niet dat de inspecteurs van de FIA lang buiten moeten wachten. "Ongeveer 10 à 15 minuten, maar we willen het punt bereiken waarop het echt onmiddellijk is. We willen niet nog een uur bij de poort wachten of zoiets. We waren al geruime tijd van plan om [het team van fabrieksinspecteurs] uit te breiden, maar we waren een beetje onderbezet. Onlangs hebben we dit doel bereikt en daardoor zijn we nu in staat om ongeveer elke twee à drie weken de teams te bezoeken."