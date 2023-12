Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 15:52

De FIA stelde eerder deze maand een integriteitsonderzoek in naar Susie en Toto Wolff over mogelijke belangenverstrengeling. De Mercedes-teambaas zag het als een persoonlijke aanval op zijn familie. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur komt op voor zijn Formule 1-collega.

In Business F1 Magazine kwam begin december naar buiten dat de teambazen zich zorgen maakten over de nauwe banden die er zouden zijn tussen Toto Wolff, FOM en de FIA. De Oostenrijker zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Er zou bij het verkrijgen van deze informatie sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals zijn vrouw Susie. De Schotse is de directeur van de F1 Academy, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dat begin dit jaar werd opgericht. Zij zou bijna alles weten over de discussies tussen teambazen. De FIA stelde vanwege dat artikel een onderzoek in, maar trok dit al gauw terug met de mededeling dat de internationale autosportbond vertrouwde op het 'robuuste' systeem om ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Voormalig Ferrari-teambaas Todt steunt zaak Massa voor wereldtitel 2008

Slechte situatie had vermeden kunnen worden

Susie en Toto Wolff evenals het team van Mercedes waren vertoornd tijdens en na de rommelige situatie. Ook Vasseur is niet te spreken over de acties van de FIA. "Ik vind dat al die verhalen beschamend zijn, en het begon allemaal met een artikel in een krant. In een situatie waarbij een persoon is betrokken, moet je heel voorzichtig zijn met wat je zegt en ik denk dat het netjes zou zijn geweest van de FIA om meer tijd te nemen en 24 uur te wachten tussen de eerste en tweede aankondiging. Een slechte situatie had zo vermeden kunnen worden. Over het algemeen vind ik dat we meer samenwerking moeten laten zien richting de fans, sponsors, leveranciers die investeren, en de aandeelhouders die geloven in onze sport," vertelde hij tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com.