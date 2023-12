Remy Ramjiawan

Felipe Massa kan in zijn zaak tegen de FIA over de wereldtitel van 2008 rekenen op de steun van zijn voormalig teambaas bij Ferrari, Jean Todt. De Fransman wil zich verder niet mengen in de zaak, maar is wel van mening dat de race in Singapore zou moeten worden geschrapt.

Achteraf bleek namelijk dat het resultaat was gemanipuleerd. Zo won Fernando Alonso de race, maar gebeurde dat door een uitgekiemde tactiek. Teamgenoot Nelson Piquet Junior crashte opzettelijk en daar profiteerde de Spanjaard van. 'Crashgate', zoals het tafereel heet, was echter al eerder bekend, zo liet voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone dit jaar middels een interview weten. Later trok Ecclestone die verklaring weer in, maar het was voor Massa het startschot om de zaak aan te kaarten.

'Geen twijfel over mogelijk'

In gesprek met La Stampa legt Todt uit dat hij ook van mening is dat de race zou moeten worden geschrapt. Daarmee zou de wereldtitel van 2008 niet in de handen van Lewis Hamilton liggen, maar in die van Massa. "Ik ga niet in op de controverse. Voor hem was het psychologisch erg moeilijk. Misschien hadden we harder kunnen zijn toen het verhaal naar buiten kwam. Er bestaat geen twijfel over dat de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd was en geannuleerd moest worden", zo legt hij uit.

Massa wil gerechtigheid

In oktober bekrachtigde Massa nogmaals zijn standpunt middels een brief. "Het is walgelijk om alles onder het tapijt te schuiven. De sportwereld heeft een antwoord nodig en verdient een correctie. Vanuit mezelf kan ik stellen dat ik nog altijd leef met een onbeschrijflijk gevoel van onrecht. De enige vraag die ik moet stellen en waar mijn advocaten momenteel druk mee bezig zijn is: 'Als de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd werd, moet hij dan niet nietig verklaard worden?", aldus de Braziliaan.