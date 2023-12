Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 december 2023 17:12

Het moddergooien tussen voormalig FIA-president Jean Todt en de huidige leiding van de autosportbond is nog niet voorbij. De Fransman liet weten dat hij de organisatie eind 2021 toch wel in een aardige conditie had achtergelaten, maar een woordvoerder van de autobond spreekt dat bij Motorsport.com tegen.

Todt verliet de FIA eind 2021 en had de laatste twee seizoenen te maken met gemiste inkomsten, vanwege de pandemie. In de jaren daarvoor waren de rekeningen, volgens Todt, grotendeels winstgevend. De nieuwe voorzitter van de autobond, Mohammed Ben Sulayem, nam het stokje over en gaf later aan dat hij toch wel redelijk verrast was door de financiële staat van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is waarom Hamilton Brundle mijdt tijdens gridwalk

Begrotingstekort

Over het begrotingstekort waar Ben Sulayem mee te maken had, vertelde Todt eerder: "Toen ik vertrok, bedroegen de reserves in totaal meer dan 250 miljoen euro. Toen ik in 2009 aankwam, was het amper 40 miljoen, ook al had de FIA een paar jaar eerder de commerciële rechten van de Formule 1 voor honderd jaar afgestaan. Ik zou het geen tekort willen noemen. Toen ik vertrok, was het budget bijna verdrievoudigd, met veel nieuwe competities en inkomstenbronnen, zoals de Formule E, het World Endurance Championship en het World Rally Raid Championship." Er waren dus volgens Todt genoeg toekomstig inkomstenbronnen om het tekort weg te werken.

Aanzienlijke verliezen

Een woordvoerder van de FIA laat een andere kant zien. "De federatie leed aanzienlijke verliezen. Hoewel we zonder winstoogmerk zijn, moeten we op zijn minst een gebalanceerde begroting hebben en idealiter een overschot creëren om het eigen vermogen te versterken voor onvoorziene gebeurtenissen en om te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van veiligheid, technologie en regelgeving binnen de sport en mobiliteit, en om onze primaire doelstelling te vervullen om onze leden te ondersteunen." In juni 2024 worden de financiële cijfers van 2021 en 2022 openbaar gemaakt.