Vincent Bruins

Vrijdag 15 december 2023 11:28

Lando Norris is in Italië geweest om een trofee op te halen. De McLaren-coureur werd namelijk uitgeroepen tot de winnaar van de Lorenzo Bandini Trophy. Deze wordt al sinds 1992 uitgedeeld.

Deze award is vernoemd naar Lorenzo Bandini, een winnaar in de Formule 1 en 24 Uur van Le Mans die tijdens de Grand Prix van Monaco in 1967 op tragische wijze verongelukte. De trofee is een replica van zijn Ferrari 312/67, gemaakt van keramiek, en wordt toegekend voor een lovenswaardige prestatie in de autosport. Het is niet gebaseerd op resultaten, maar op de manier waarop het succes werd behaald, evenals op het karakter en de benadering van het racen. Degene die de trofee krijgt, is uitgekozen door een panel van twaalf juryleden, bestaande uit autosportjournalisten en voormalige teamleden uit de Formule 1. De winnaar wordt geëerd met een ceremonie in Brisighella in Emilia-Romagna, de thuisstad van wijlen Bandini.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri over goede band met Norris: "Zeiden dezelfde dingen over de auto"

Naar Italië

De Lorenzo Bandini Trophy wordt bijna altijd uitgereikt aan een Formule 1-coureur. Zo gingen onder andere Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Max Verstappen en Charles Leclerc Norris al voor. Kevin Magnussen viel vorig jaar in de prijzen. Het is ook een keer uitgereikt aan voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemelo, maar ook twee keer aan een team: Mercedes na 2014 en Ferrari na 2016. Norris was naar Italië afgereisd om de trofee op te halen.