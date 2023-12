Wolff reageert op ingetrokken onderzoek, Verstappen vertelt over 'lastigvallende fans' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 13 december 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich dan eindelijk uit over het onderzoek van de FIA, dat later weer werd ingetrokken. Max Verstappen is open en eerlijk over zijn privacy en onthult hoe hij omgaat met fans waar hij niet direct op zit te wachten en de Formule 1 heeft bekend gemaakt wat de nominaties zijn voor de inhaalactie van het jaar. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Formule 1 maakt genomineerden bekend voor inhaalactie van het jaar 2023

Het 2023-seizoen zit erop, toch zijn nog niet alle prijzen uitgedeeld. De Formule 1 heeft de nominatielijst van de inhaalactie van het jaar bekendgemaakt. In de shortlist is Fernando Alonso maar liefst drie keer terug te vinden, ook Charles Leclerc ziet zichzelf twee keer terug op de lijst. Sergio Pérez is de enige Red Bull-coureur op de lijst.

Verstappen vertelt over 'lastigvallende fans' op het vliegveld: "Soms ben je er wel klaar mee"

Max Verstappen zit niet altijd te wachten op de aandacht van de fans, zeker niet als hij al van het circuit verdwenen is. De Limburger legt dan ook dat hij liever in zijn privéjet zit, dan in een lijnvlucht en dat heeft alles te maken met de ongewenste aandacht. Races in Europa, die bezoekt hij met de auto.

Chandhok: 'Als de Red Bull zó buitengewoon was, was Pérez elke keer tweede geworden'

Daar waar sommigen de RB19 prijzen, prijst Karun Chandhok vooral het werk van Max Verstappen. De Nederlander heeft indrukwekkende cijfers achtergelaten in het 2023 seizoen en staat volgens Chandhok toch wel op eenzame hoogte. "Bij Max moeten mensen hem de krediet geven die hij verdient. Hij is een buitengewoon talent en hij heeft die 2023-Red Bull extreem goed bestuurd."

Verstappen vergelijkt de jaren: 'Nee, ik mis de duels met Hamilton niet'

Het 2021-seizoen heeft veel nieuwe Formule 1-fans opgeleverd en dat had natuurlijk alles te maken met de intense strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Anno 2023 heeft de Limburger geen echte titelrivaal en dat vindt hij eigenlijk wel prima. "Natuurlijk genoot ik van de duels die ik met hem had, maar nu geniet ik ook van de successen van ons team."

Wolff reageert op ingetrokken FIA-onderzoek: "Persoonlijke aanval die rode lijn overschreed"

Hoewel de FIA heeft aangegeven dat er geen vervolgonderzoek komt naar de beschuldigingen aan het adres van Susie en Toto Wolff, is laatstgenoemde nog niet helemaal klaar met de zaak. De teambaas van Mercedes legt uit dat hij het integriteitsonderzoek van de autobond beschouwt als een "persoonlijke aanval", die in zijn ogen de "rode lijn heeft overschreden".