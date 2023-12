Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 11:47

Max Verstappen reist natuurlijk de hele wereld rond met het Formule 1-circus en de bekendheid die bij zijn succes komt kijken is natuurlijk niet altijd een even fijne bijkomstigheid. De Nederlander vertelt dat het tijdens zijn vluchten soms behoorlijk uit de hand loopt en hij er af en toe wel klaar mee is.

De Formule 1 is natuurlijk een wereldwijde sport en het hele circus reist inmiddels over de hele planeet om de races te rijden. Van de Verenigde Staten tot Zandvoort, van Abu Dhabi tot Melbourne, overal strijkt het circus wel neer. Alle betrokkenen zitten dan ook met enige regelmaat in het vliegtuig voor lange vluchten, terwijl de coureurs daarnaast ook nog eens bijna overal ter wereld worden herkend. Een bijkomstigheid van het leven als topcoureur die niet altijd even fijn is.

Artikel gaat verder onder video

Vliegvelden

Dat geldt ook voor Verstappen, die het sowieso al meestal niet zo op het hele circus rondom de sport heeft. In de Viaplay-documentaire 'Max Verstappen: Near Perfect' krijgt de wereldkampioen de vraag of hij liever met de auto door heel Europa rijdt om daar de races te rijden of dat hij liever alle races buiten Europa pakt met het vliegtuig. "Met de auto in Europa. Niet dat ik iets tegen lijnvluchten heb, maar het gaat er meer om hoeveel tijd je verliest. En tja, ik word toch lastiggevallen", klinkt de duidelijke keuze van Verstappen.

Klaar mee

Het altijd aan moeten staan tegenover fans vindt de Limburger niet altijd even gemakkelijk: "Als ik ga inchecken en je gaat wachten op de vlucht. Op een gegeven moment is het niet meer leuk. Op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. Je moet ook je rust pakken. Het is niet alleen met inchecken. Ook tijdens je vlucht komen mensen naar je stoel toe. Zelfs mensen die voor de maatschappij werken, komen om foto's en filmpjes vragen. Ik probeer natuurlijk altijd zo netjes mogelijk te blijven, maar op een gegeven moment ben je daar wel écht klaar mee.