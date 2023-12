Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 09:36

Max Verstappen pakte dit seizoen maar liefst negentien overwinningen in 22 Grands Prix en de Nederlander won dus op die manier met overmacht het wereldkampioenschap. Voor Karun Chandhok is het duidelijk: Verstappen is de coureur van het jaar 2023. Hij legt uit waarom.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Krediet voor Verstappen

Vaak worden zijn prestaties echter vooral benoemd als het resultaat van de fantastische auto die Adrian Newey dit jaar met de RB19 wist te bouwen, al erkennen ook een hoop mensen dat het vooral Verstappen was die dit jaar sterker dan ooit voor de dag kwam. Chandhok hoort bij die laatste groep: "Bij Max moeten mensen hem de krediet geven die hij verdient. Hij is een buitengewoon talent en hij heeft die 2023-Red Bull extreem goed bestuurd", stelt de analist voor onder meer Sky Sports in gesprek met Motorsport Magazine.

Sergio Pérez

Met name de manier waarop Sergio Pérez met de bolide omging valt op bij Chandhok: "Sergio Pérez zijn gemiddelde kwalificatie in de tweede helft van het seizoen was tiende. Als de auto zó buitengewoon was, was hij elke keer tweede geworden. Het is een no-brainer om Verstappen dus te kiezen. Zijn kwalificatie in Suzuka, zeven tienden voor de rest, was zijn beste moment. Op dat circuit was hij sensationeel en op een compleet andere planeet dan de rest. Dat was het kwalificatierondje van het seizoen. Hij gaat gewoon door, of het nu chaos is in Zandvoort, of negende starten is in Miami. Hij vindt altijd een weg, wat er ook gebeurt.".