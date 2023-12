Brian Van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 17:04

Max Verstappen werd dit jaar op dominante wijze wereldkampioen en vaak wordt hem toegeschreven dat zijn prestaties voornamelijk door zijn auto komen. Volgens Nico Rosberg kunnen we aan de resultaten van Sergio Pérez juist zien dat met name het werk van Verstappen van ongekend niveau is.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen verdienen aan zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen de auto

De prestaties van Verstappen worden met enige regelmaat toegeschreven aan het werk van Adrian Newey, die een fenomenale auto wist te bouwen. Volgens Rosberg zit de vork echter toch wat anders in de steel: "We moeten weten dat het niet echt aan de dominantie van een team ligt. Het is de dominantie van een coureur. Als je kijkt naar waar Pérez was, hij was overal in het veld te vinden. We moeten respecteren dat Verstappen zijn prestaties historisch zijn en de beste prestatie in één seizoen aller tijden", zegt de Duitser in gesprek met City A.M.

Lastiger karwei voor Verstappen

De wereldkampioen van 2016 vervolgt: "Hij gaat met speels gemak richting de top vijf coureurs aller tijden. Het is fenomenaal. Ik hoop wel dat andere teams en coureurs Verstappen het vuur aan de schenen gaan leggen. Ik verwacht dat mannen als Lewis [Hamilton] en George [Russell] de beste kandidaten zijn. Ook denk ik aan McLaren als ze deze lijn weten voort te zetten. Daar heb je Lando Norris [als potentiële wereldkampioen]. Ook heb je nog George en Charles Leclerc", besluit de Duitser over mogelijke toekomstige wereldkampioenen.