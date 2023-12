Brian Van Hinthum

Over iets meer dan een maand verschijnt er een nieuwe, vijfdelige documentaire over het leven van Michael Schumacher: Being Michael Schumacher, geproduceerd door het Duitse ARD. Lewis Hamilton en Fernando Alonso spreken in de docu-serie lovend over hun oud-collega.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Op 28 december is het op één dag na precies tien jaar na het wereldberoemde ongeluk van Schumacher en die dag verschijnt er een nieuwe, vijfdelige documentaire over het leven van de legendarische coureur. Er is nog niet veel bekend over de precieze invulling van de reeks, maar Independent wist al het één en ander te zien en Hamilton is onder meer aan het woord over zijn mede zevenvoudig wereldkampioen: "Een complete, geweldige racer. Hij won de race toen Ayrton [Senna] stierf. Hij won gewoon alles!"

Ook Alonso, de man die in 2006 na een intens gevecht met Schumacher de titel won, is vol lof: "Ik verloor meer tegen hem dan dat ik won! Hij is een ongelofelijke coureur. Hij was een inspiratie voor alle coureurs van mijn generatie toen we in het karten en de juniorklassen reden en zagen hoe Michael de sport domineerde. Hij veranderde de manier waarop het racen benaderd werd. De fysieke voorbereiding, vastberadenheid, werkethiek, benadering van de engineers tijdens een weekend en een hoop andere dingen veranderden in de sport door Michael. Op een goede manier."