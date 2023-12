Redactie

Dinsdag 12 december 2023 09:18 - Laatste update: 09:42

Hoewel het team van Mercedes nog altijd naar Michael Masi wijst als het terugdenkt aan de titelontknoping van 2021, is Red Bull-teambaas Christian Horner van mening dat het Duitse team iets meer naar zichzelf moet kijken. In de spelshow A League Of Their Own blikt Horner terug naar het moment, waarvan hij vindt dat Mercedes het zelf heeft 'verprutst'.

In aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi in 2023 werd het tumult van twee jaar eerder opnieuw onder de loep genomen. Toto Wolff uitte zijn kritiek en suggereerde dat er dit jaar weinig fout kon gaan, aangezien er inmiddels een 'fatsoenlijke wedstrijdleider' was aangesteld. Het tekent het trauma dat Abu Dhabi 2021 heet, hoewel niet iedereen van mening is dat Mercedes het grote slachtoffer van dat weekend is.

Artikel gaat verder onder video

'Arme Lewis op oude banden'

Op de vraag waarom de race nu zo berucht is, reageert Horner lachend: "Ik heb absoluut geen idee." Vervolgens gaat hij op een iets serieuzere noot verder. "Mercedes f*cked up. Ze lieten arme Lewis daar buiten op banden die zo ongeveer het grootste deel van de race hadden gedaan, en wij hadden Max al binnen gehaald, dus hij reed op een nieuwe set banden en toen maakte Max die beweging", doelend op de inhaalmanoeuvre.

Kramp bij Verstappen

De plek waar Verstappen zijn RB16B naast de wagen van Hamilton zette, was eigenlijk niet de plek waar de Limburger het wilde doen. "Het interessante is waar Max hem inhaalde - dat verraste Lewis volledig. Na de race vertelde Max ons dat hij niet van plan was om hem daar in te halen, maar dat hij kramp kreeg achter de safety car en dat hij zijn linkervoet niet goed kon voelen, dus dacht hij: 'Oh, f*ck it, ik ga er gewoon voor.'"