Jan Bolscher

Zondag 10 december 2023 20:45 - Laatste update: 20:54

Red Bull Racing-simulatorcoureur Jake Dennis heeft een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez voor 2024. Virtueel doet de RB20 in ieder geval wat het moet doen.

Red Bull Racing was het afgelopen Formule 1-seizoen bij uitstek het te kloppen team. In de vorm van de RB19 beschikte de Oostenrijkse grootmacht over een zeer competitief pakket, waarmee maar liefst 21 van de 22 verreden races gewonnen werden. Max Verstappen schreef met een recordaantal van 575 WK-punten zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap op zijn naam, terwijl teammaat Sergio Pérez zijn beste eindresultaat ooit noteerde door beslag te leggen op de tweede plaats.

Red Bull Racing het te kloppen team

Het ligt in de lijn der verwachting dat Red Bull Racing ook in 2024 de boventoon zal voeren. Vanwege de grote voorsprong in performance kon de focus immers al vroeg worden verschoven van de RB19 naar diens opvolger, de RB20. Een vroege start is geen garantie voor succes, maar het biedt in ieder geval een voordeel ten opzichte van de concurrentie. Zo heeft simulatorcoureur Jake Dennis virtueel al kennis kunnen maken met het nieuwe wapentuig.

Jake Dennis

RB20 ziet er goed uit op de simulator

"Het was geweldig om op dinsdag 125 ronden te rijden", doelt Dennis tijdens het FIA-gala op de Young Driver Test in Abu Dhabi eind november, waar hij plaats nam achter het stuur van de RB19. "Dat was de beste dag uit mijn carrière. Alle credits naar deze jongens voor het bouwen van zoiets speciaals. Deze auto is geweldig. Hopelijk doet de RB20 het ook aardig. Ik kan bevestigen dat het er goed uitziet op de simulator, dus we zouden goed moeten zitten volgend jaar", klinkt het met een knipoog.