Technisch directeur van Mercedes, James Allison, stelt in gesprek met Sky Sports F1 dat de concurrenten van Red Bull Racing er in 2024 voor moeten zorgen dat het Oostenrijkse team het niet zo makkelijk krijgt als in 2023. Behalve de race in Singapore, wist de formatie uit Milton Keynes alle races te winnen en dat ziet de Mercedes-man volgend jaar liever anders.

Achter Red Bull Racing was het vooral spannend. Zo kwam Aston Martin sterk uit de startblokken, was Ferrari ook niet ver weg, kon McLaren met de updates ineens ook meedoen en wist Mercedes een pole position in Hongarije te pakken. "Een chapeau voor McLaren. Ik denk dat zij wel een hele grote sprong hebben gemaakt, van laatste tot ineens in de mix zitten bij de subtop. Er was uiteindelijk erg weinig verschil tussen McLaren, Ferrari en ons aan het einde van het jaar, wat betreft de prestaties", zo opent Allison in gesprek met het Britse medium.

Concurrentie heeft ondergepresteerd

Hoewel die strijd in de subtop best spannend kon zijn, neemt Allison met niets minder genoegen, dan de eerste plek. "Ik denk dat Max specifiek, maar ook Red Bull als geheel, verreweg het beste het kunstje heeft uitgevoerd. De rest heeft eigenlijk ondergepresteerd. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, behalve Red Bull", zo stelt hij. Het probleem met de RB18 (2022) was vooral het gewicht, dat probleem was er in 2023 niet. "Het gat qua racepace naar Red Bull Racing in 2023 was groter dan in 2022, hoewel de andere teams wel dichter bij elkaar zijn gekomen. Dat heeft ermee te maken dat wij ook niet hebben doorgepakt, maar ook Ferrari. McLaren kon zich eigenlijk als enige herstellen, maar stonden nog steeds op gepaste afstand van Red Bull", zo ziet Allison.

'Red Bull niet weer laten ontsnappen in 2024'

Het team uit Brackley is na het 2021-seizoen weer naarstig op zoek naar een auto die steevast om de overwinningen kan meedoen en Allison heeft vertrouwen in het komende jaar. "Onze uitdaging specifiek komende winter en de afgelopen weken, toen we bezig waren met de 2024-wagen, is dat we ze [Red Bull red.] niet weer laten ontsnappen. Ik denk dat we een stuk meer hebben geleerd, zodat we het gevecht met ze aan kunnen gaan."