Remy Ramjiawan

Donderdag 7 december 2023 20:24 - Laatste update: 20:24

De 22-jarige Logan Sargeant was de laatste coureur die te horen kreeg dat hij ook aan de startgrid van het 2024-seizoen mag verschijnen. De Amerikaanse coureur kon het afgelopen jaar niet altijd zijn Williams op de baan houden, maar stelt in gesprek met Motorsportweek dat zijn seizoen lang niet zo slecht was, als het leek.

Sargeant was samen met Oscar Piastri en Nyck de Vries één van de drie rookies die aan het 2023-seizoen begon. Piastri wist de critici te overtuigen door zijn optredens en wist ook nog de sprintrace in Qatar te winnen. De Vries kreeg tien races de tijd, voordat de leiding van Red Bull Racing Daniel Ricciardo als vervanger aanwees. Sargeant kreeg na de zomerstop te horen dat hij er een schepje bovenop moest gaan doen en wist, uitgerekend in Austin, zijn allereerste punten te scoren. Toch staat het nog in schril contrast met teamgenoot Alexander Albon, die uiteindelijk 26 punten meer heeft weten te verzamelen tegenover het ene punt van Sargeant.

'Alex scoorde punten in een auto die dat niet altijd kon'

"Ik denk niet dat het zo slecht was, als het leek. Vooral na de zomerstop, maar ik ben trots op hoe ik het hele jaar ben blijven vechten", zo legt de Williams-coureur uit over het seizoen waarin hij zeven keer uitviel. Uiteindelijk heeft Albon het team op sleeptouw genomen, zo realiseert Sargeant ook. "Ik denk dat Alex ons dit jaar heeft overtroffen. Ik denk dat we niet altijd een auto hebben gehad waarmee je makkelijk punten scoort en Alex zat daar altijd om ervoor te zorgen dat hij ze scoorde."

2023-seizoen laten bezinken

De 22-jarige coureur heeft voorlopig zijn zitje weten veilig te stellen en met die gedachte gaat hij dan ook de winterstop in. "De beste kans om te leren is wanneer je een stap terugzet en echt terugkijkt naar wat er is gebeurd, terugkijkt naar wat je beter had kunnen doen, terugkijkt naar de gebieden die verbeterd moeten worden."