Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 13:44 - Laatste update: 14:56

De F1 Commission, een vergadering van alle betrokken partijen in de Formule 1, kwam tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi bij elkaar. Hier is afgesproken dat er voor het seizoen van 2026 geen aerodynamische tests mogen worden uitgevoerd. Dit is nu opgenomen in de sportieve reglementen van dit jaar en volgend jaar.

De nieuwe technische reglementen van 2026 zijn nog een work in progress, maar de teams hebben al wel door welke richting het op zal gaan. Er is bij de F1 Commission een akkoord gesloten dat teams geen aerodynamische tests mogen uitvoeren voor het seizoen dat over iets meer dan twee jaar begint. Dat betekent dat teams niet aan de slag mogen gaan in de windtunnel of met CFD, wat staat voor Computational Fluid Dynamics of numerieke stromingsleer. Deze regel zal gelden tot en met 1 januari 2025. Een vergelijkbare maatregel werd door de internationale autosportbond genomen, voordat de technische reglementen van 2022 werden geïntroduceerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez moet oppassen in 2024: wat gebeurt er als hij limiet van strafpunten overschrijdt?

Appendix 7.3.c van de sportieve reglementen

De nieuwe regel is toegevoegd aan Appendix 7.3.c van de sportieve reglementen van 2023 en 2024, waarin staat: "Om tests te voorkomen die als doel hebben te ontwikkelen voor 2026, mogen van 1 december 2023 tot en met 1 januari 2025 windtunneltests uitsluitend uitgevoerd worden met een schaalmodel dat grotendeels voldoet aan de technische reglementen van de Formule 1 van 2023, 2024 of 2025. Met uitzondering van dynotests - gericht op het ontwikkelen van remsysteemcomponenten met minimale luchtinlaten en op voorwaarde dat dergelijke tests niet gelijktijdig de prestaties of endurance van onderdelen of systemen die geclassificeerd worden als bodywork, testen (of op enigerlei wijze per ongeluk data of kennis opleveren) - mogen er geen windtunneltests worden uitgevoerd waarbij de afmetingen van de auto gedeeltelijk of volledig overeenkomen en/of grotendeels zijn afgeleid van voorlopige en/of gepubliceerde versies van de technische reglementen van de Formule 1 van 2026 of door de FIA voorgestelde bodyworkafmetingen- en concepten voor 2026.