Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 12:49

Scuderia AlphaTauri maakte een van haar slechtste seizoenen in de Formule 1 mee, maar in de tweede helft zat er plotseling vooruitgang in. Dit is ook de andere teams opgevallen en er zou over gediscussieerd zijn bij de F1 Commission. De concurrentie houdt naar verluidt Red Bull Racing nauwlettend in de gaten.

AlphaTauri stond tot aan de zomerstop op de allerlaatste positie in het constructeurskampioenschap, iets wat het team uit Faenza sinds 2009, toen het nog uitkwam als Toro Rosso, niet meer was overkomen. Nyck de Vries scoorde in de tien Grands Prix die hij reed, geen enkel punt, terwijl bij Yuki Tsunoda in de eerste helft van het seizoen de teller opliep tot slechts drie. De Japanner werd tiende in Australië, Azerbeidzjan en België. Echter, sinds de wedstrijd op de straten van Singapore werd de ene na de andere puntenfinish binnengesleept bij het B-team van Red Bull, beginnend met de negende stek van Liam Lawson. Tsunoda werd vervolgens achtste met de snelste ronde in de Verenigde Staten, negende in São Paulo na P6 in de Sprint en weer achtste in Abu Dhabi na een aantal ronden aan de leiding te hebben gelegen. Daar komt nog de zevende positie van Daniel Ricciardo in Mexico-Stad bij. AlphaTauri sprong daardoor omhoog naar P8 in de eindstand.

Artikel gaat verder onder video

Enorm upgradepakket in Singapore

AlphaTauri was tot voor kort echt onafhankelijk van Red Bull, maar onder leiding van de nieuwe CEO Peter Bayer zou het nu zoveel mogelijk onderdelen van Red Bull Racing overnemen wat binnen de reglementen nog mag. De onderdelen die overgenomen mogen worden van een ander team, heten officieel Transferable Components (TRC's). Onder andere de ophanging, de crashstructuur van de achterkant van de auto, en de versnellingsbak maken deel uit van de TRC's. AlphaTauri introduceerde voor de Grand Prix van Singapore een enorm upgradepakket voor de AT04. Naast een nieuwe vloer en sidepods had het ook een nieuwe achterwielophanging gekregen en deze zou rechtstreeks van de RB19 van Red Bull zijn gekopieerd, een onderdeel dat cruciaal was om die plotselinge vooruitgang te boeken. Zelfs voor de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi werden nog belangrijke upgrades geïntroduceerd bij AlphaTauri met het oog op 2024.

OOK INTERESSANT: Wolff ergert zich aan Masi: "Een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen"

Eigen windtunnel

De concurrentie van de teams van Red Bull zouden hun zorgen over deze samenwerking hebben uitgesproken bij de afgelopen vergadering van de F1 Commission, volgens Motorsport Magazin. Sommige formaties willen naar verluidt dit soort samenwerkingen stopzetten voor de nieuwe reglementen van 2026. Een oplossing die naar voren zou zijn gekomen, is dat ieder team een eigen windtunnel moet gaan gebruiken. Red Bull en AlphaTauri gebruiken momenteel nog dezelfde windtunnel in Bedford in het Verenigd Koninkrijk, ook al ligt de fabriek van AlphaTauri in Faenza. Er werd niet gesuggereerd dat Red Bull en AlphaTauri momenteel de regels overtreden, maar wel dat de concurrentie de twee teams in de gaten houdt.