Zo ziet de Formule 1-kalender van 2024 eruit

Het 2023-seizoen zit er nog maar net op, maar de Formule 1 kijkt alweer naar volgend jaar. Het is de bedoeling dat het seizoen wordt verreden over maar liefst 24 races en GPFans zet op een rijtje wanneer het nieuwe seizoen wordt afgetrapt.

In vergelijking met het 2023-seizoen staan er volgend jaar een aantal veranderingen te wachten. Zo is de Grand Prix van Japan naar voren gehaald. Normaliter is de race op Suzuka ergens in oktober, maar in 2024 betreft het ronde vier van het kampioenschap. Dat heeft vervolgens weer te maken met het groeperen van races, om op die manier het vele reizen te beperken. Daarnaast staat de Grand Prix van China volgend seizoen ook weer op de kalender en mocht het evenement doorgang vinden, dan is dat de eerste keer sinds 2019 dat de koningsklasse zich weer op Chinees grondgebied bevindt.

Testdagen

Het nieuwe jaar wordt afgetrapt met de testdagen die op het Bahrain International Circuit plaatsvinden. Er zullen komend jaar slechts drie testdagen zijn en dat begint op 21 februari en eindigt op 23 februari. Een ruime week later start op datzelfde circuit het Formule 1-seizoen van 2024.