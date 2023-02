De laatste vijf liveries van Alfa Romeo in F1: team breekt in 2023 met witte kleur

Lars Leeftink

Alfa Romeo heeft de laatste paar jaren amper tot geen veranderingen doorgevoerd aan hun livery. De Formule 1 is inmiddels gewend geraakt aan de rode en witte kleuren, maar in 2023 gaat daar verandering in komen.

De kleuren rood en wit hebben de auto van Alfa Romeo jarenlang gedomineerd. In 2023 gaat het team overstappen van rood en wit naar rood en zwart. Het volgt hiermee het voorbeeld van Haas en doorbreekt een trend. Wat betreft de prestaties hoopt het team ook een trend te doorbreken, want met de voorgaande liveries werd er weinig succes op de baan gevierd. Een overzicht.

2019

In 2019 keerde Alfa Romeo terug in de sport in samenwerking met Sauber en Ferrari als motorleverancier. Met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi werd het team toen achtste bij de constructeurs met 57 punten. De livery van de auto toen was vrij simpel: het logo van Alfa Romeo was er groot op terug te vinden en de auto had twee primaire kleuren: rood en wit.

2020

Dit werd in 2020 niet anders. De bovenkant van de auto was nog wat veller rood, terwijl de onderkant wit bleef. Naast het logo van Alfa Romeo was ook sponsor Orlen voor het eerst duidelijk op de livery te zien. Het team scoorde met hetzelfde rijdersduo echter maar acht punten en eindigde net zoals in 2019 achtste bij de constructeurs.

2021

In 2021 waren er wat veranderingen. De primaire kleuren waren nog steeds rood en wit, maar het rood werd wat meer donkerrood en was nu de onderkant van de auto. De bovenkant van de auto was wit gemaakt, net zoals Orlen en Alfa Romeo weer duidelijk op de auto aanwezig waren. Met wederom hetzelfde rijdersduo presteerde het team echter vergelijkbaar als in 2020: dertien punten en negende bij de constructeurs.

2022

In 2022 was er hoop, omdat er een nieuw tijdperk in de Formule 1 begon. Met Zhou Guanyu en Valtteri Bottas als nieuw rijdersduo was het begin fris en fruitig, iets wat ook het geval was voor de patronen van de livery. De bekende kleuren rood en wit waren nu met een verticale lijn gescheiden, met de voorkant wit en de achterkant vooral rood. Het logo van Orlen was nog aanwezig, maar Alfa Romeo stond nu niet meer met het logo maar met de naam op de auto. Met 55 punten en een zesde plaats bij de constructeurs ging het in 2022 een stuk beter dan de voorgaande twee seizoenen.

2023

In 2023 gaat het team dus de kleur wit door de kleur zwart vervangen en blijft rood een belangrijk onderdeel van de auto. Het Zwitserse team gaat tevens met hetzelfde rijdersduo als in 2022 aan de start verschijnen, met de hoop dat het team richting de 100 punten kan groeien en consistent mee kan doen om de plekken in de top tien.

