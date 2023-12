Remy Ramjiawan

Eerder dit seizoen kwamen er berichten naar buiten over een mogelijke machtsstrijd binnen Red Bull Racing en hoewel beide hoofdpersonen (Christian Horner en Helmut Marko) deze strijd hebben ontkend, vermoedt Viaplay-analist Christijan Albers dat er wel degelijk nog wel wat speelt binnen het team.

Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz stelde in 2005 Horner aan als teambaas van het opgerichte Red Bull Racing. Daarnaast werd Marko naar de renstal gehaald; al kreeg hij nooit een officiële functie. De inmiddels tachtigjarige Oostenrijker staat als adviseur genoteerd, maar het is geen geheim dat hij vaak aan de touwtjes trekt, zeker als het om de coureurs gaat. In oktober 2022 kwam het trieste nieuws dat oprichter Mateschitz het leven had gelaten en sindsdien lijkt de machtsstrijd te zijn ontstaan.

'Egostrijd'

Volgens Albers staat Horner te popelen om de macht binnen het team naar hem toe te trekken. Bij Veronica GP Magazine vertelt de voormalig Minardi-coureur: "Het dramatische moment dat Mateschitz helaas overleed, dat was ook het moment dat ik zei: 'hier gaan we nu echt die strijd krijgen, die egostrijd'. Christian Horner heeft gewoon de focus erop om het alleenrecht te krijgen of naar zich toe te trekken. Dat merkte je ook een paar maanden geleden."

Horner wil Ricciardo naast Verstappen hebben

Albers doelt op het feit dat Nyck de Vries, halverwege het seizoen, zijn zitje bij AlphaTauri aan Daniel Ricciardo moest overhandigen. "Horner is wel echt bezig om te creëren dat Ricciardo uiteindelijk naast Max [Verstappen] komt. Ook al heeft [Sergio] Pérez een waterdicht contract. Je ziet dat ze die [Liam] Lawson blijven vasthouden, omdat ik denk dat de ego van Pérez te groot is om terug te gaan naar AlphaTauri, waardoor ze Lawson klaar hebben staan", legt Albers uit.

Voorlopig heeft Pérez zijn zitje voor volgend jaar weten te verzekeren, maar in het programma benadrukt de analist dat het gat ten opzichte van Verstappen nog altijd te groot is. Het Oostenrijkse team had met de RB19 een dominante wagen, waar uiteindelijk alleen Verstappen het maximale uit kon halen. Pérez was, los van de openingsfase van het seizoen, toch vaak op grote achterstand terug te vinden. Red Bull wist in 2023 voor het eerst een een-tweetje af te leveren in het klassement, maar mocht de concurrentie dichter bij komen, dan is nog maar de vraag of Pérez de juiste man naast Verstappen is.