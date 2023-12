Remy Ramjiawan

Zondag 3 december 2023

Het team van Ferrari is achter de schermen bezig om de contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz te verlengen. De Monegask zou naar verluidt op weg zijn naar een vijfjarige deal, terwijl Sainz zou hebben ingezet op een tweejarige overeenkomst, maar volgens La Gazzetta dello Sport heeft hij tot nu toe alleen een aanbod voor één seizoen ontvangen.

Sinds 2021 strijden Leclerc en Sainz samen voor de Scuderia in de Formule 1. In het eerste seizoen was de Spanjaard uiteindelijk zijn teamgenoot de baas in het klassement. Zo eindigde Sainz op de vijfde plek, terwijl Leclerc, ook geplaagd door enkele technische problemen, genoegen moest nemen met P7. In 2022 was het juist Leclerc die, aan het begin van het seizoen, de strijd aankon met Max Verstappen, terwijl Sainz juist wat pech had. In 2023 was Red Bull Racing uiterst dominant, maar de enige overwinning die niet naar de renstal uit Milton Keynes ging, kwam op naam van Sainz. Desondanks was Leclerc de hoogst genoteerde Ferrari-coureur in de stand, met zijn vijfde plek, terwijl Sainz het seizoen afsloot op de zevende plaats.

Contractverlengingen

Beide mannen hebben op dit moment nog een contract bij Ferrari tot het einde van 2024, maar de verwachting is dat ze binnenkort zullen gaan bijtekenen. Leclerc zou naar verluidt zijn krabbel zetten onder een vijfjarige deal met een startsalaris van 25 miljoen euro, maar kan dat bedrag in zijn laatste jaar verdubbelen tot 50 miljoen euro. Volgens het Italiaanse medium zou de Monegask een ontsnappingsclausule hebben bedwongen in de nieuwe overeenkomst, die van kracht kan worden vanaf het derde jaar.

'Sainz krijgt één jaar verlenging aangeboden'

Voor Sainz ziet het er iets anders uit. Zo zou hij de wens hebben uitgesproken voor een tweejarige deal, maar Ferrari is gekomen met het aanbod van slechts één seizoen. De Spanjaard is de afgelopen maanden ook in verband gebracht met een mogelijk toekomstige overstap naar Audi, ook houdt het team van Ferrari de verrichtingen van Lando Norris in de gaten. De McLaren-coureur is in beeld bij meerdere teams. Zo heeft Helmut Marko er geen geheim van gemaakt dat hij wel gecharmeerd is van de Brit, maar ook Ferrari zou op de achtergrond lonken. Norris is nog tot en met 2025 onderdeel van McLaren, maar zou daarna een mogelijke prooi kunnen worden voor diverse teams.