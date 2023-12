Vincent Bruins

Zaterdag 2 december 2023 20:07

Voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar kwam er een limiet op het aantal ronden dat coureurs op één setje banden mochten doen. Het gevolg was dat er niet meer op de bandenslijtage gelet hoefde te worden, vanwege de korter dan geplande stints. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat in 2024 terug te zien.

De Grand Prix van Qatar werd afgelopen oktober voor de tweede keer gehouden op het Lusail International Circuit. Naast Max Verstappen die zijn derde wereldkampioenschap veiligstelde tijdens de Sprint, de hitte en de crash tussen Mercedes-teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton, waren ook de banden een belangrijk onderwerp van gesprek. Er werden namelijk scheurtjes in het Pirelli-rubber ontdekt. Van vrijdag- op zaterdagnacht werden een aantal kerbstones en track limits aangepast. Daarnaast kwam er een limiet van 18 ronden dat coureurs op één setje banden mochten doen, waardoor minstens drie pitstops verplicht werden. Vanwege de kortere stints speelde bandenslijtage nauwelijks een rol en konden de coureurs de gehele race pushen. Wolff lijkt daar eerder een fan van te zijn dan dat er op de banden gelet moet worden en er conservatief moet worden gereden, zoals we normaal gesproken zien.

Regels Qatar oplossing voor DRS-trein

Er zijn zorgen dat we in 2024 veel DRS-treintjes gaan zien, als coureurs constant rekening moeten houden met de bandenslijtage. De aparte regels van de Grand Prix van Qatar zijn volgens Wolff de oplossing. "We moeten gaan zien wat er gebeurt in Bahrein volgend jaar en hoe het seizoen zich gaat afspelen. Laten we afwachten en zien hoe het gaat en hoe de Pirelli-banden zich gaan gedragen op de auto's van volgend jaar. Maar, aan het eind van de dag, we zien dat inhalen lastiger is geworden. Het gaat nu alleen nog maar om het managen van de bandentemperatuur. Dus ik zou graag races zoals Qatar willen hebben waar je gewoon vol gas kan," aldus de Oostenrijker tegenover Autosport.

Risico op minder variatie in strategie

Mario Isola, de baas van de motorsportafdeling van Pirelli, verwacht juist dat er minder zal worden ingehaald, als coureurs elke ronde voluit pushen: "We moeten er de tijd voor nemen om het op de juiste manier te bespreken en de teams en hun strategen erbij te betrekken, omdat wanneer je bijvoorbeeld de bandenslijtage aanpast, dan lopen we het risico dat elke race een één-stopper zal zijn en alle teams exact dezelfde strategie kiezen."