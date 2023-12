Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 10:17 - Laatste update: 10:24

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton onthult dat hij na de titelontknoping in 2021 in Abu Dhabi toch wel serieus overwoog om met pensioen te gaan. De 38-jarige Mercedes-coureur kon de gebeurtenissen tijdens de finale in 2021 maar moeilijk verkroppen en legt bij Motorsport.com uit dat een pensioen toch wel erg dichtbij was.

Het 2021-seizoen staat voor de Formule 1-fan nog altijd vers in het geheugen. Het was de allereerste keer dat een Nederlander het wereldkampioenschap wist te winnen. Daarvoor moest Max Verstappen wel afrekenen met het team van Mercedes, dat in de jaren ervoor de titels aan elkaar wist te rijgen. Het kwam uiteindelijk allemaal neer op de laatste ronde van de wedstrijd op het Yas Marina Circuit, waarbij Verstappen zijn rivaal uit Stevenage op verse banden wist te verschalken en op die manier zijn eerste titel wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Teambazen uiten hun zorgen over nauwe banden tussen Wolff en de FIA'

Geen 'emotionele' keuze maken

Hamilton was in dat seizoen op jacht naar zijn achtste titel en zou daarmee onlosmakelijk de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden worden, als hij dat nu al niet enigszins is. De dreun van het mislopen van de wereldtitel had hem aan het denken gezet. "Zeker weten, ja", zo reageert hij op de vraag of een pensioen één van de opties was. "Er ging zoveel door mijn hoofd in die periode. Maar ik denk dat een van de slechtste dingen die je kunt doen is beslissingen nemen op basis van emoties, want als je emotioneel bent en in het heetst van de strijd, neem je meestal niet de beste beslissingen."

Herladen bij familie

In het kamp van Hamilton worden de beslissingen in Abu Dhabi door wedstrijdleider Michael Masi in twijfel getrokken en dat was één van de redenen waardoor de emoties hoog opliepen. "De emoties waren hoog, het was echt een hele moeilijke periode, dus ik moest gewoon wachten tot het wat rustiger werd en dat ik helder was in mijn gedachten en dan de juiste beslissingen kon nemen." Daarvoor moest Hamilton even weg zijn van de Formule 1-wereld en hij koos voor zijn familie in Hawaï. "Ik was in de buurt van mijn nichtje en neefje en was op een prachtige plek, in Hawaï, met mijn familie, en op een punt dat ik me echt tevreden voelde en voelde dat ik gewoon weer wilde opstaan en doorgaan", aldus Hamilton.