Max Verstappen moet een astronomisch bedrag aftikken om in 2024 deel te mogen nemen aan de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen heeft met zijn zeer succesvolle seizoen het record voor de duurste superlicentie ooit verbroken.

Om deel te mogen nemen aan de Formule 1, hebben coureurs een superlicentie nodig: een soort verplicht rijbewijs dat laat zien dat een coureur aan alle verplichtingen voldoet, die vereist zijn om uit te komen in de koningsklasse van de autosport. Voor de bestaande Formule 1-coureurs zijn deze vereisten een formaliteit, maar voor rookies of voor coureurs die overkomen vanuit andere raceklassen, blijkt het soms behoorlijk lastig om alle vakjes af te kunnen vinken. Daarnaast is een superlicentie niet goedkoop.

Kosten superlicentie

De kosten van een superlicentie bestaan uit twee delen. Iedereen betaalt een basisbedrag, maar als je het jaar ervoor ook uitgekomen bent in de Formule 1, betaal je een extra bedrag per gescoord WK-punt. Voor 2024 is dit basisbedrag 10.400 euro. Per punt komt hier 2.100 euro bovenop. Kijkend naar de eindstand van het Formule 1-seizoen van 2023, kan je zo berekenen hoeveel de coureurs af moeten tikken om volgend jaar weer mee te mogen doen.

Verstappen moet recordbedrag aftikken

Logan Sargeant eindigde namens Williams met één punt op de 21e plaats. Als de Britse renstal hem ook in 2024 weer achter het stuur zet, hoeft hij dus slechts 12.500 euro naar de FIA over te maken. Maar voor Max Verstappen is dit een heel ander verhaal. Hij eindigde het seizoen met een recordaantal van 575 punten, wat betekent dat de Nederlander maar liefst 1.217.900 euro af moet tikken. Dat is de eerste keer dat een Formule 1-coureur meer dan één miljoen euro over moet maken om mee te mogen doen.

Niet terecht

Eind 2022 moest Verstappen ook al een flink bonnetje afrekenen. Toen eindigde hij met 454 WK-punten bovenaan in de ranglijst, wat hem 963.800 euro kostte. De Limburger noemde dit soort bedragen destijds absurd: "Ik vind het niet terecht dat we zoveel moeten betalen. Dat is in andere sporten ook helemaal niet het geval. Daarnaast zijn er steeds meer races [waardoor er meer punten te verdienen zijn]", zo klonk het onder andere. Bekijk hieronder het volledige overzicht

Kosten superlicentie Formule 1-coureurs 2024

