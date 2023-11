Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 11:59

Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi over de boordradio weten er geen problemen mee te hebben als teammaat Sergio Pérez eerst naar binnenkwam voor een pitstop, maar dat was niet per se om de Mexicaan een helpende hand te bieden.

Verstappen sloot zijn extreem dominante Formule 1-seizoen in Abu Dhab in stijl af met opnieuw een overwinning: de negentiende van het seizoen. Rond het pitstopvenster was over de boordradio te horen hoe de drievoudig wereldkampioen zijn team liet weten dat ze Pérez prioriteit mochten geven bij de eerste bandenwissel. Als de Nederlander de vraag krijgt of hij dit deed om de Mexicaan te helpen in zijn jacht op George Russell en Charles Leclerc, blijkt echter dat Verstappen met hele andere dingen bezig was.

Duizend ronden aan de leiding

De Red Bull Racing-coureur kon namelijk de eerste Formule 1-coureur ooit worden die meer dan duizend ronden in één seizoen aan de leiding zou gaan: "Ik wist dat het tot de mogelijkheden behoorde", vertelt Verstappen. "Dus ik zei tegen mijn engineer... Hij was daar natuurlijk ook van op de hoogte. Dus ik wilde er zeker van zijn dat ze mij niet te vroeg naar binnen zouden halen. De banden voelden nog steeds oké. Ze waren niet fantastisch, maar ze voelden oké op dat punt, dus we verlengden het [de stint] steeds gewoon een beetje."