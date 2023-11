Personal trainer van Verstappen stopt ermee, Hamilton uit zorgen over Red Bull | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de dag na de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi en langzaam maar zeker kunnen de coureurs toe gaan leven naar een welverdiende vakantie. Er valt natuurlijk nog genoeg na te bespreken na de slotrace van het seizoen en ook was er een hoop ander nieuws. Zo werd bekend dat de personal trainer van Max Verstappen er mee stopt, terwijl Lewis Hamilton zijn zorgen uitspreekt over de situatie bij Red Bull Racing.

Verstappen interviewt Alonso na Abu Dhabi: 'We gaan samen GT3-auto's testen'

Max Verstappen en Fernando Alonso kregen een boel lachers op de hand na de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Na zijn interview bij Viaplay pakte Verstappen de microfoon van de Nederlandse tv-zender af en interviewde daarmee Alonso die maar al te graag meedeed. Het leverde mooie televisie op. "Fernando, hoe verliep jouw race?", vroeg Verstappen onder meer. Alonso reageerde: "Mijn race was vast een stuk spannender dan die van jou. Ik zat in een gevecht met Yuki [Tsunoda] aan het begin van de race en vervolgens met [Oscar] Piastri en daarna met [Lewis] Hamilton en op het eind weer met Yuki - anders dan jouw race, volgens mij." Meer lezen? Klik hier!

Personal trainer Verstappen zet punt achter F1-werkzaamheden

Max Verstappen krijgt volgend Formule 1-seizoen een nieuwe personal trainer aan zijn zijde. De huidige personal trainer van de drievoudig wereldkampioen, Bradley Scanes, besloot eerder dit jaar al na de Grand Prix van Abu Dhabi een punt te zetten achter zijn paddock-avontuur. De trainer liet eerder al weten aan het team dat hij na dit seizoen een punt achter de samenwerking zet. Hij wil bijvoorbeeld meer tijd met zijn familie doorbrengen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ontvangt gigantische Pirelli-trofee: "Hoe moet ik dit mee naar huis krijgen?"

Max Verstappen heeft van alle Formule 1-coureurs het vaakst beslag gelegd op pole position tijdens het seizoen van 2023. De Nederlander heeft daarom een grote trofee van bandenleverancier Pirelli ontvangen, maar dat blijkt logistiek gezien wel een uitdaging. Op de video van de bandenfabrikant vraagt Verstappen zich af hoe hij de trofee in hemelsnaam mee naar huis gaat krijgen. Meer lezen? Klik hier!

Opstootje in Abu Dhabi; F1-feestje loopt uit op vechtpartij

Veel fans kozen ervoor om in Abu Dhabi feestelijk het seizoen af te sluiten. Toch is dat niet geheel vlekkeloos verlopen, want uit opgedoken beelden blijkt dat er een vechtpartij op de tribunes rondom het Yas Marina Circuit was uitgebroken. De beelden staan online en daarop is te zien dat het moment dat er eigenlijk feestelijk aan toe moest gaan, niet voor iedereen even leuk was. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton: 'Red Bull heeft auto sinds augustus niet meer aangeraakt, dat is zorgwekkend'

Lewis Hamilton maakt zich, met het oog op het Formule 1-seizoen van 2024, zorgen over de achterstand van Mercedes op Red Bull Racing. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de auto "sinds augustus niet meer aangeraakt." De Brit spreekt zijn zorgen uit: "Red Bull won met een voorsprong van zeventien seconden [Verstappen in Abu Dhabi] en zij hebben de auto niet meer aangeraakt sinds augustus." Meer lezen? Klik hier!