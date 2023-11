Jan Bolscher

Maandag 27 november 2023 08:34

Max Verstappen krijgt volgend Formule 1-seizoen een nieuwe personal trainer aan zijn zijde. De huidige personal trainer van de drievoudig wereldkampioen, Bradley Scanes, besloot eerder dit jaar al na de Grand Prix van Abu Dhabi een punt te zetten achter zijn paddock-avontuur.

Formule 1-coureurs moeten in topconditie verkeren om goed te kunnen presteren op het circuit. Tijdens een Grand Prix krijgen de rijders enorm veel G-krachten te verduren en loopt de temperatuur in de cockpit hoog op. Een goed uithoudingsvermogen is daarom van groot belang, maar ook fysiek en mentaal moeten de coureurs sterk in hun schoenen staan. Daarom werken ze vrijwel allemaal samen met personal trainers die een gepersonaliseerd sportschema uitstippelen, om tussen al het reizen door toch de benodigde sportsessies af te kunnen werken.

Andere werkzaamheden

Verstappen werkte sinds begin 2020 samen met Bradley Scanes. Scanes heeft eerder dit jaar echter al aan Red Bull Racing laten weten na dit seizoen te stoppen, omdat hij ook andere verplichtingen heeft. Daarnaast wil hij meer tijd met zijn familie door kunnen brengen, zo meldt De Telegraaf. Samen wonnen ze 46 races. Eerder werkte Verstappen samen met Jake Aliker. Wie het stokje van Scanes over gaat nemen, is nog niet bekend.