Jan Bolscher

Maandag 27 november 2023 12:18

Lewis Hamilton maakt zich, met het oog op het Formule 1-seizoen van 2024, zorgen over de achterstand van Mercedes op Red Bull Racing. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de auto "sinds augustus niet meer aangeraakt."

Red Bull Racing heeft in 2023 een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1 afgewerkt. De Oostenrijkse grootmacht won 21 van de 22 races en eindigde met een recordaantal van 860 punten op de eerste plaats in het constructeurskampioenschap. Dat zijn ruim twee keer zoveel punten als de nummer twee: Mercedes. De Zilverpijlen wisten met 409 punten Ferrari net voor te blijven in het gevecht om het zilver. Daar wist Hamilton in Abu Dhabi zelf weinig aan bij te dragen. De Brit bleek steken op de negende plaats, nadat hij een week eerder in Las Vegas slechts zevende werd.

Hamilton uit zorgen over Red Bull Racing

Door Sky Sports gevraagd naar zijn humeur, klinkt het: "Niet best. Ik ben zojuist negende geworden en heb twee hele slechte races gehad. Red Bull won met een voorsprong van zeventien seconden [Verstappen in Abu Dhabi] en zij hebben de auto niet meer aangeraakt sinds augustus." Daarmee bedoelt Hamilton dat Red Bull Racing vanwege de grote voorsprong de focus al vroeg heeft verlegd naar de ontwikkeling van de auto voor 2024. "Dus je kan wel raden hoe zij ervoor staan volgend jaar... Ik was de hele race gewoon heel traag."

Veel geleerd

De uiteindelijke nummer drie in het wereldkampioenschap vervolgt: "Het is geen geweldig jaar geweest, dus we kunnen er niet veel van meenemen. Het feit dat ik het heb overleefd... Dat is het wel zo'n beetje. Red Bull heeft de auto [van dit jaar] sinds augustus niet meer ontwikkeld. Dat is zorgwekkend. Maar we hebben veel over de auto geleerd en nu is het aan het team, ze weten wat ze moeten doen. We gaan zien of ons dat wel of niet lukt."