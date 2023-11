Vincent Bruins

27 november 2023

Max Verstappen en Fernando Alonso kregen een boel lachers op de hand na de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Na zijn interview bij Viaplay pakte Verstappen de microfoon van de Nederlandse tv-zender af en interviewde daarmee Alonso die maar al te graag meedeed.

Verstappen ving de laatste race van het jaar aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag op verrassende wijze de snelste rondetijd op het bord zette. Bij de start werd de drievoudig wereldkampioen flink onder druk gezet door de aanvallende Charles Leclerc, maar de Ferrari-coureur kon al na enkele ronden het racetempo van Verstappen niet meer bijbenen. Uiteindelijk kwam de 26-jarige in zijn Red Bull met een voorsprong van achttien seconden als eerste over de streep. Alonso startte als zevende op het Yas Marina Circuit, maakte allerlei gevechten mee en kwam weer als zevende over de finish, net genoeg om de vierde positie in het rijderskampioenschap te bemachtigen voor Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz.

Twee stops in plaats van één

"Fernando, hoe verliep jouw race?", vroeg Verstappen. Alonso reageerde: "Mijn race was vast een stuk spannender dan die van jou. Ik zat in een gevecht met Yuki [Tsunoda] aan het begin van de race en vervolgens met [Oscar] Piastri en daarna met [Lewis] Hamilton en op het eind weer met Yuki - anders dan jouw race, volgens mij". Verstappen vroeg hoe de Aston Martin aanvoelde qua bandenmanagement: "We hadden veel slijtage, zeker aan de voorkant, en dat kwam onverwachts. Volgens mij stopte ik als eerste in ronde 16", antwoordde de Spanjaard. Alonso vroeg vervolgens aan Verstappen hoe de Red Bull was, waarop de Nederlander zei: "Ik heb geen long runs gedaan, maar de mediums waren best kwetsbaar aan de voorkant inderdaad, dus we hadden verwacht een één-stopper te doen, maar uiteindelijk werden het twee stops."

GT3-auto's testen

Vervolgens werden de plannen voor de winterstop besproken. "Wat ga jij de komende weken doen?", vroeg Alonso. De regerend wereldkampioen reageerde: "Hopelijk niet al te veel". Terwijl Alonso graag aan de slag wil gaan met de voorbereidingen op volgend seizoen, is Verstappen daar nog niet zo mee bezig: "Ik hoop dat je plezier gaat hebben bij het testen [in F1]. Maar ik ga wel een GT3-auto testen in Portimão, dus als je mee wil..." Alonso antwoordde: "Dat ga ik ook doen, maar dan in Aragón". Verstappen stelde vervolgens voor om dat samen te doen en elkaar ergens tussen het Portugese en het Spaanse circuit te ontmoeten. De altijd strijdlustige Alonso reageerde lachend: "Met de DTM[-auto], dan kan ik je wel verslaan".