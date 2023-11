Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 17:49

Toto Wolff kan naar eigen zeggen niet anders dan Max Verstappen en Red Bull Racing feliciteren met het indrukwekkende seizoen dat ze op de mat hebben gelegd. De Mercedes-teambaas noemt de Nederlander "magnifiek."

Het team van Mercedes kende voor het tweede jaar op rij een moeizaam seizoen in de Formule 1, maar tijdens de slotrace in Abu Dhabi stond er nog genoeg op het spel. Na een spannende strijd met Ferrari bleek de derde plaats van George Russell op het Yas Marina Circuit uiteindelijk genoeg om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap uit het vuur te slepen, waarmee Mercedes gezien de grote achterstand op Red Bull Racing, het hoogst mogelijke resultaat heeft behaald.

Tweede plaats voor Mercedes

"We zijn blij met de tweede plaats, het was spannend", vertelt Wolff na afloop van de race tegenover Viaplay. "Maar het herinnert je er ook aan dat het slechts de tweede plaats is. Ik ben blij met vandaag, blij voor alle mensen die zo hard gewerkt hebben. Met 409 punten wisten de Zilverpijlen het team van Ferrari nipt voor te blijven. Charles Leclec en Carlos Sainz waren samen goed voor 406 punten.

Complimenten aan Verstappen

Op de vraag in hoeverre Mercedes in 2024 de achterstand op Red Bull Racing weg kan werken, reageert Wolff lovend richting Max Verstappen. Hij won dit seizoen negentien van de 22 races. "Dat record is ongelofelijk", aldus Wolff. "Volgens mij hebben wij in 2016 ook negentien races gewonnen, maar dat was met twee coureurs. Hij magnifiek. Het ontwerpteam heeft ontzettend goed werk verricht en je kan niets anders doen dan ze feliciteren."