Opstootje in Abu Dhabi; F1-feestje loopt uit op vechtpartij

Redactie

Maandag 27 november 2023 10:42

Veel fans kozen ervoor om in Abu Dhabi feestelijk het seizoen af te sluiten. Toch is dat niet geheel vlekkeloos verlopen, want uit opgedoken beelden blijkt dat er een vechtpartij op de tribunes rondom het Yas Marina Circuit was uitgebroken

Op sportief gebied wist Max Verstappen in Abu Dhabi het seizoen in stijl af te sluiten door zijn negentiende overwinning bij te schrijven. Het was voor de Nederlander de bekroning van het seizoen, waarin hij op dominante wijze, zijn derde titel wist binnen te slepen. De RB19 was natuurlijk een sterk wapen, maar toch was de consistentie van de Nederlander ook een belangrijke factor. Teamgenoot Sergio Pérez liet namelijk zien, dat het hebben van een enorm snelle wagen, niet alleen kan zorgen voor succes.

Feestjes in Abu Dhabi

Rondom het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi waren er diverse feestjes voor de fans georganiseerd, om het seizoen feestelijk te kunnen afsluiten. Ook rapper Kanye West tourde dit weekend rond in de Verenigde Arabische Emiraten en koos voor een tussenstop in Abu Dhabi. Tijdens één van die feestjes lijkt het mis te gaan, want de beveiliging moest ingrijpen tijdens een vechtpartij, zo is te zien op de beelden. Het is op dit moment niet bekend wat de oorzaak van de vechtpartij was.