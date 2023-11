Vincent Bruins

Maandag 27 november 2023 17:36 - Laatste update: 17:46

In deze video gaan we het hebben over Lewis Hamilton die zich, met het oog op het Formule 1-seizoen van 2024, zorgen maakt over de achterstand van Mercedes op Red Bull Racing. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de auto ''sinds augustus niet meer aangeraakt.'' Red Bull moet ondertussen een recordbedrag aftikken.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.