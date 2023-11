Remy Ramjiawan

Maandag 27 november 2023 14:34

Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is de hedendaagse kwalificatie geen schim van wat het normaal gesproken had moeten zijn. De Spanjaard vindt het momenteel de slechtste sessie van het weekend en wijst naar het vele verkeer, de track limits-overschrijdingen en de coureurs die elkaar ophouden.

Daar waar de races niet altijd even spannend zijn, is dat vaak tijdens de kwalificatie wel het geval. Zo liggen de marges namelijk een stuk dichter bij elkaar op zaterdag en daar waar Red Bull Racing tijdens de races in 2023 heeft gedomineerd, is dat niet altijd het geval tijdens de kwalificaties geweest. Alonso vindt het format prima, maar wijst in gesprek met Motorsport.com naar de irritatiepunten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Opstootje in Abu Dhabi; F1-feestje loopt uit op vechtpartij

'Slechtste sessie van het weekend'

Hoewel de kwalificaties in 2023 normaliter best spannend zijn, heeft Alonso toch wel een aantal klachten. "Vroeger was het de beste sessie van het weekend, waarin de auto's tot leven kwamen en je met hele snelle auto's reed. Maar nu is het de slechtste sessie van het weekend voor de teams en de coureurs, vanwege het verkeersmanagement en de track limits, het naar de stewards gaan, de delta niet respecteren, coureurs hinderen, rondetijden schrappen", zo vindt hij.

'Zo zou het niet moeten zijn'

De Spanjaard heeft al meerdere keren geopperd dat hij een fan is van de one-lap shootout, het systeem dat tot aan 2006 van kracht was in de sport. Iedere coureur kreeg daarin een vrije ronde, maar de omstandigheden konden wel anders zijn. Dat heeft er toe geleid dat het huidige systeem werd geïntroduceerd, met de drie verschillende sessies. Toch valt daar volgens Alonso wel aan te schaven, al is hij nu vooral blij dat het erop zit. "We zijn allemaal blij dat het voorbij is. En zo zou het niet moeten zijn."