Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar de RB19 als meest dominante auto uit de Formule 1-geschiedenis en twijfelt bij ESPN of dit kunstje volgend jaar kan worden herhaald. De teambaas vermoedt namelijk dat de concurrentie aankomend seizoen het gat gaat dichten richting de Oostenrijkers.

Met de introductie van de grondeffect-auto's in 2022 wist de brigade uit Milton Keynes gelijk toe te slaan. Ontwerper Adrian Newey is in zijn jongere jaren afgestudeerd op het onderwerp en het is dan ook niet verrassend dat het winnende concept, al twee seizoenen uit zijn koker is gekomen. Toch leert de concurrentie natuurlijk ook bij en Horner twijfelt of het Oostenrijkse team ook volgend jaar zo dominant kan gaan worden.

Mercedes is ook gevallen na dominantie

Dominantie binnen de koningsklasse is altijd van tijdelijke aard en Horner wijst naar de reeks van Mercedes. "We zagen dat in 2020 met Mercedes, als je je herinnert dat dat hun meest dominante jaar was en toch waren we in staat om ze te verslaan in 2021. Er was een subtiele regelwijziging [dat jaar red.], maar ik denk dat niets stilstaat en we hadden concurrenten die dichter bij kwamen tijdens verschillende races[dit jaar red.]."

Geschiedenisboeken

Ook wijst Horner naar de stabiliteit in het reglement van volgend seizoen, want echte grote wijzigingen zijn er niet. Normaliter komen de teams bij het behoud van de regels, dichter bij elkaar. "Stabiele reglementen werken altijd samen, dus ik denk niet dat we ooit in staat zullen zijn om het seizoen dat we hebben gehad te herhalen." Toch zal de RB20 een heleboel overnemen van de RB19 en dus zal Red Bull Racing na de winterstop wederom het te kloppen team moeten gaan worden. "Hopelijk kunnen we de lessen van RB19 toepassen op RB20 en komen we met een auto waarmee we deze titels kunnen verdedigen." Mocht dat niet lukken, dan kan Horner met de RB19 nog altijd terugkijken op één van de meest succesvolle Formule 1-auto's aller tijden. "Deze auto gaat de geschiedenisboeken in, zeker voor een lange periode, als de meest dominante auto in de geschiedenis van de Formule 1."