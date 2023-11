Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Abu Dhabi?

Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 06:56

Na de spannende kwalificatie van gisteravond staat deze zondag de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Max Verstappen zal met Red Bull Racing op zoek gaan naar zijn negentiende zege van het seizoen. De wedstrijd op het Yas Marina Circuit is de allerlaatste race van het seizoen. Hoe laat gaan de lichten vandaag uit?

Het weekend begon met Vrije Training 1 waarin maar liefst tien rookies deelnamen: Oliver Bearman, Jake Dennis, Jack Doohan, Felipe Drugovich, Isack Hadjar, Zak O'Sullivan, Pato O'Ward, Théo Pourchaire, Robert Shwartzman en Frederik Vesti. Het was George Russell die deze training als snelste afsloot. Vrije Training 2 werd vooral gedomineerd door rode vlaggen. Crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg zorgden ervoor dat er maar weinig ronden verreden konden worden in die sessie. In Vrije Training 3 op de zaterdagochtend stond Russell wederom bovenaan. Bij Red Bull was het nogal een uitdaging om de juiste afstelling te vinden voor Verstappen, maar de energydrankfabrikant kreeg het eindelijk voor de kwalificatie voor elkaar. De Nederlander ging sneller dan wie dan ook in Q1, Q2 en Q3 op jacht naar zijn twaalfde pole position van het seizoen.

Laatste race van het seizoen

Verstappen gaat proberen zijn pole position om te zetten in zijn negentiende overwinning van het seizoen. Hij zal op de voorste startrij vergezeld worden door Charles Leclerc. Oscar Piastri wist McLaren-teamgenoot Lando Norris te verslaan voor P3, nadat laatstgenoemde een foutje maakte in de bocht onder het hotel. George Russell kwalificeerde zich als vierde, ook voor Norris. De zesde plek van Yuki Tsunoda heeft AlphaTauri op een goede positie gebracht om de aanval in te zetten op Williams in de strijd om de zevende plek in het constructeurskampioenschap. Hetzelfde geldt voor Nico Hülkenberg die zich achter Fernando Alonso als achtste kwalificeerde. Haas hoopt op haar beurt Alfa Romeo te kunnen verslaan voor de een na laatste positie in de eindstand. Sergio Pérez en Pierre Gasly completeren de top tien op de grid, nadat hun tijden werden verwijderd vanwege track limits. De lichten op het circuit gelegen op Yas Island zullen uitgaan om 14:00 uur Nederlandse tijd. Het zal de vijftiende Grand Prix van Abu Dhabi zijn.