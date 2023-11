Lars Leeftink

Christian Horner is tevreden met het feit dat Max Verstappen pole position heeft veroverd voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit, teambaas van Red Bull Racing, is niet alleen blij vanwege het resultaat. Horner heeft namelijk ook een weddenschap gewonnen van adviseur Helmut Marko.

In gesprek met Viaplay reageert Horner op de kwalificatie. Net zoals tijdens de boardradio vlak na de sessie laat de Brit merken dat hij blij is dat de weddenschap met Marko gewonnen is door hem. "Vijfhonderd euro! Dat is het grootste resultaat van het jaar voor mij, geld krijgen van Helmut Marko. Het is net bloed uit een steen trekken. Het was echt een belangrijke pole position. Ik denk dat we vanaf de eerste run in Q1 al wel konden zien dat we weer meededen."

Horner onthult aanpassingen

Voor de kwalificatie heeft Red Bull nog wat veranderingen doorgevoerd, waardoor Verstappen zich comfortabeler voelde in de RB19 dan tijdens de vrije trainingen. Horner over de veranderingen: "We hebben wat aanpassingen doorgevoerd aan de auto en daardoor ging het niet helemaal goed in VT3 onder warmere omstandigheden. We zijn teruggegaan naar de afstellingen van vrijdag en Max leverde de prestatie. Ik denk dat we de auto terug in het venster kregen. De auto was er duidelijk blij mee, en Max ook. Toen kwamen de rondetijden."

Horner over Pérez

Voor Sergio Pérez was de dag een stuk minder succesvol. De Mexicaan moest het doen met P9 en zal, niet voor het eerst in 2023, een inhaalrace moeten gaan rijden om op het podium te komen. Horner gelooft echter dat Pérez hiertoe in staat is. "Het is echt jammer, hij zou zoveel verder vooraan staan als hij die tijd niet had verloren vanwege track limits. Het is wel een baan waar je in kan halen. We hebben wat minder downforce op de auto dan sommige andere teams, maar we moeten Checo zondag in de gaten houden. We hebben eerder een racesimulatie gedaan, maar we tasten nog een beetje in het duister. Het is hoe dan ook fantastisch om hier vanaf pole te starten, de vierde op een rij."