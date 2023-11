Lars Leeftink

Sergio Pérez moest tijdens de eerste dag van het weekend waarin de F1 Grand Prix van Las Vegas wordt verreden de eerste vrije training aan een rookie laten. Tijdens de tweede vrije training reed de Mexicaan maar een halfuur vanwege twee rode vlaggen. Een bijzondere dag, zo oordeelt Pérez zelf ook.

In gesprek met Formula1.com blikt de Mexicaan terug op de vrijdag in Abu Dhabi. "We moesten nog wat trucjes uithalen. Ik had het in eerste instantie nog wat lastig met het gripniveau aan de voorkant. We hebben nauwelijks kunnen rijden, vooral op de mediumbanden. Op mijn zachte banden had ik last van verkeer in de laatste sector, aangezien anderen met veel brandstof rondreden."

Bijzondere dag in Abu Dhabi

Naast de twee rode vlaggen tijdens de tweede vrije training, was er ook een afwijking van het normale programma tijdens VT1. Toen kwamen er namelijk tien rookies in actie, waardoor onder meer Pérez een sessie over moest slaan. "Het was geen normale dag. We reden in de eerste vrije training niet en in de tweede training ook niet veel. We moeten dus heel voorzichtig zijn met de afstellingskeuze die we maken. Toen ik mijn snelle ronde reed, waren mijn banden aan de warme kant, dus het was niet heel representatief op dat moment."

Overslaan VT1

Pérez heeft er niet zoveel problemen mee dat hij VT1 over moest slaan in Abu Dhabi. "De eerste vrije training is hier niet erg representatief. Het is vervelender dat we geen racesimulatie konden doen. Dat is niet ideaal, maar het is wat het is, en we verleggen nu de focus naar de zaterdag. Het potentieel is goed, maar we moeten hier en daar nog wel wat aanpassen, maar dan moeten we wel sterk terug kunnen komen."