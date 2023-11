Lars Leeftink

Lewis Hamilton werd vrijdag achtste tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, nadat hij zijn stoeltje tijdens de eerste vrije training had afgestaan aan Frederik Vesti. De Brit is allesbehalve tevreden met zijn huidige W14 en denkt dat het een uitdaging wordt om Q3 te halen.

In gesprek met Formula1.com laat Hamilton duidelijk merken dat hij nog niet tevreden is met zijn W14 in Abu Dhabi. "Het was niet echt de beste dag ooit. Ik heb misschien maar vier snelle ronden kunnen rijden, dus dat is niet veel op een dag, als je kijkt naar de kennis die je opdoet over de auto en het circuit. De auto voelt niet slecht aan, dus we staan er niet verkeerd voor, maar ik hoop dat ik in de derde vrije training nog wat meer kan rijden."

Hamilton over kwalificatie

Hamilton heeft, naar aanleiding van de vrijdag in Abu Dhabi, dan ook nog niet al te veel vertrouwen in een goed resultaat op zaterdag en zondag. De Brit gaat echter, zo geeft hij aan, proberen te voorkomen dat hij voor het tweede weekend op rij Q3 niet haalt. Of hij er ook vertrouwen in heeft dat dit gaat lukken? "Op het moment niet. Ik probeer Q3 te halen. We hebben lastige kwalificatiesessies achter de rug, en het is altijd een zwaar gevecht om Q1 door te komen en Q2 te halen. Om Q3 te halen is al een uitdaging."

Hamilton ziet Russell sterk zijn

Daar waar Hamilton niet tevreden is met zijn eigen auto, ziet hij dat teamgenoot George Russell er een stuk beter voor blijkt te staan. "Het werk op zaterdagochtend moet ervoor zorgen dat we Q3 kunnen halen, maar ik denk dat het spannend zal worden [Q3 halen]. George [Russell] ziet er sterk uit, dus hij staat er misschien beter voor, maar hij miste de eerste vrije training dan ook niet. Ik wil echter geen excuses verzinnen en er op zaterdag vol voor gaan zitten."