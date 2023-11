Lars Leeftink

Vrijdag 24 november 2023 18:32 - Laatste update: 18:33

Max Verstappen was vrijdag na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi erg kritisch op de RB19 van Red Bull Racing. De Nederlander zag problemen, maar kon nog niet aanwijzen waar het aan lag. Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dit wel.

Verstappen eindigde tijdens VT2 op de derde plaats, achter Charles Leclerc en Lando Norris. Tijdens de eerste vrije training reed de Nederlander niet, omdat hij net zoals Sergio Pérez zijn stoeltje aan een rookie af moest staan. Daardoor lag alle druk op de tweede vrije training, waar Verstappen aardig wat kilometers maakte. Toch werd de sessie twee keer verstoord door een rode vlag, waarbij vooral de rode vlag na de crash van Carlos Sainz de coureurs veel tijd zou kosten. Uiteindelijk kregen de coureurs maar een halfuur op de baan, waarna Verstappen na de sessie liet blijken nog niet blij te zijn met de afstelling van de auto.

Marko over Verstappen

Tegenover Motorsport-Magazin verklaart Marko waarom Verstappen niet tevreden is met zijn P3 en zijn auto tijdens de tweede vrije training. Volgens de Oostenrijker heeft Red Bull nog veel werk te verrichten om de drievoudig wereldkampioen comfortabel te laten voelen in de RB19 van dit weekend. "Hij [Verstappen] verliest alles in de eerste bocht. Hij had geen grip aan de voorkant."

Pérez sneller dan Verstappen

Ondanks dat Verstappen voor teamgenoot Pérez eindigde tijdens VT2 in Abu Dhabi, moest ook Marko constateren dat de Mexicaan sneller is in het gedeelte van het circuit waar Verstappen het meest over klaagt. "Het ziet er niet slecht uit [voor Pérez], zijn derde sector is prima. Sergio [Pérez] is bijna twee tienden sneller in de eerste sector. Daar zit het probleem [voor Verstappen]."