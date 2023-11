Lars Leeftink

Vrijdag 24 november 2023 17:58 - Laatste update: 18:02

Er wordt deze week meer gepraat over Lewis Hamilton en de uitspraken van Christian Horner dan over de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zelf. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet dat Horner met zijn uitspraken vooral op zoek is naar aandacht.

Deze week kwam Horner zelf met het opvallende nieuws naar buiten dat iemand uit het kamp van Lewis Hamilton begin dit jaar contact zocht met Red Bull Racing. Zij deden dit om te informeren naar de mogelijkheid om naast Max Verstappen een stoeltje te bezetten bij Red Bull. Hamilton zelf heeft de uitspraken van Horner al onschadelijk gemaakt, terwijl Wolff deze week al heeft aangegeven dat het juist Horner was die via een bureau vroeg om de contactgegevens van Hamilton en niet andersom.

Wolff over Horner

Bij Sky Sports laat Wolff zich nogmaals uit over de uitspraken van Horner en de nieuwe geruchten. De Oostenrijker zegt dat de geruchten over de vader van Hamilton, die degene zou zijn die vragen had gesteld aan Red Bull over een mogelijke plek bij de regerend wereldkampioen bij de constructeurs, nergens op gebaseerd zijn. "Ik geloof dat Anthony [Hamilton] er sinds 2010 niet meer bij betrokken is. Je vraagt je ook af waarom zo'n verhaal in de laatste race naar boven komt."

Marko niet de boosdoener

Volgens Wolff, al jaren teambaas van Mercedes, komt dit vanuit Horner zelf en heeft Helmut Marko, adviseur van Red Bull, hier niks mee te maken. "Ik denk niet dat het Helmut [Marko] is, hij is serieus en neemt uiteindelijk de beslissing over de coureurs, maar ik denk dat die andere [Horner] een beetje media-aandacht wilde door de naam van Lewis te noemen. Als dit is wat hij nodig heeft, laat hem dat dan doen."