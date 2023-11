Lars Leeftink

Vrijdag 24 november 2023 16:31 - Laatste update: 16:34

Max Verstappen zegt na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi nog niet veel geleerd te hebben en dat er nog veel aan de balans gewerkt moet worden. Tevens was hij niet zo blij met zijn collega's, die tijdens de herstart na de rode vlaggen nogal langzaam naar buiten gingen.

Verstappen zat, net zoals negen andere coureurs, de eerste vrije training uit om rookies een kans te geven ervaring op te doen in F1. Tijdens VT2 reden de twintig vaste coureurs, zo ook Verstappen dus, weer in hun eigen auto rondjes om belangrijke data te verzamelen. Van het uur kregen de coureurs echter zo ongeveer de helft om echt rondjes te rijden, aangezien de crash van Nico Hülkenberg en vooral Carlos Sainz voor veel tijdverlies zou zorgen doordat de rode vlag twee keer gebruikt moest worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Boete Williams en Aston Martin na incidenten Sargeant en Stroll tijdens VT1 in Abu Dhabi

Verstappen over VT2 Abu Dhabi

Op zijn eigen site blikt Verstappen terug op de vrijdag in Abu Dhabi, een dag waar hij zelf niet al te veel aan gehad heeft, ondanks zijn P3 achter Charles Leclerc en Lando Norris. "Ik heb niet veel geleerd vandaag. De balans van de auto was niet goed. We hadden veel onderstuur en de auto sprong vaak weg. Ik had niet verwacht om er zo ver achter te zitten. Dat is voor ons een vraagteken. We waren nog steeds derde, dus dat is niet zo slecht, maar qua balans moet het nog een stuk beter."

Verstappen niet blij

Bij de hervatting na de twee rode vlaggen liet Verstappen tweemaal zijn ongenoegen blijken. Bij de situatie na de eerste rode vlag liet hij vooral over de boardradio horen dat hij niet zo blij was met Williams, terwijl hij tijdens de situatie na de tweede rode vlag gewoon besloot onder meer de coureurs van Mercedes, Lewis Hamilton en George Russell, in te halen bij de tunnel van de uitgang van de pitstraat. "Ze moeten aan de kant. Ze rijden allemaal langzaam en ik wil gewoon naar buiten, want we hebben weinig tijd. Ze blijven in het midden rijden en als ik er voorbij wil, snijden ze mij af."