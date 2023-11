Lars Leeftink

Vrijdag 24 november 2023

Voor Williams en Aston Martin is de eerste dag van het raceweekend in Abu Dhabi een duur grapje geworden. Dit hebben ze te danken aan situaties waar Logan Sargeant en Lance Stroll tijdens de eerste vrije training bij betrokken waren.

Sargeant en Stroll waren twee van de tien vaste coureurs die tijdens VT1 in actie kwamen. De overige tien coureurs waren rookies die hun kans kregen om in een F1-auto kilometers te maken. Tijdens deze sessie gingen Sargeant en Stroll in de fout. Sargeant zou gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond tussen de vijftiende en zestiende bocht. Hier had vooral rookie Jack Doohan last van. Het resultaat: een waarschuwing (de tweede van 2023 voor Sargeant) en 5000 euro boete voor Williams.

Stroll

De situatie rondom Stroll was anders, maar de straf was zo ongeveer hetzelfde. Stroll zou tussen de vijftiende en zestiende bocht juist te langzaam hebben gereden. Hier kreeg hij van de FIA echter geen straf voor, omdat hij volgens het autosportorgaan niet genoeg kon zien en zijn team hem niet goed genoeg op de hoogte hield van wat er voor en achter hem zat. Dit is dan ook de reden dat Aston Martin een boete van 5000 euro krijgt en er voor Stroll verder geen gevolgen zijn.