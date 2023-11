Vincent Bruins

Vrijdag 24 november 2023 06:57

Het Formule 1-circus is neergestreken in de Verenigde Arabische Emiraten voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar is het Yas Marina Circuit gastheer van de seizoensfinale van de koningsklasse. In tegenstelling tot in Las Vegas hoeven de teams zich nu geen zorgen te maken om de kou.

De Grand Prix van Abu Dhabi staat al sinds 2009 op de Formule 1-kalender en is sindsdien alleen van 2011 tot en met 2013 niet het slotstuk geweest van het seizoen. Het afgelopen weekend won Max Verstappen in Las Vegas de race door Charles Leclerc en Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez achter zich te laten. Komend weekend gaat de regerend wereldkampioen proberen zijn negentiende overwinning van 2023 te boeken. In 2022 zegevierde hij al in Abu Dhabi, iets wat de Nederlander in 2021 en 2020 ook voor elkaar kreeg. Hij zal aankomende zondag ook weer de favoriet zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz wil snellere Safety Car in Formule 1: "Alsof we op ijs reden"

Kleine kans op regen op zaterdag

De Grand Prix van Abu Dhabi begint op vrijdag 24 november 13:30 uur lokale tijd (10:30 uur Nederlandse tijd) met Vrije Training 1. Vrije Training 2 zal in de loop van de avond worden gehouden om 17:00 uur lokale tijd (14:00 uur Nederlandse tijd). De zon gaat in de Verenigde Arabisch Emiraten net na half zes onder. AccuWeather verwacht 4% kans op neerslag. Het wordt een aangename 29°C overdag en dit zakt 's avonds naar 24°C.

De twee sessies op de zaterdag beginnen een uurtje later met Vrije Training 3 op zaterdag om 14:30 uur lokale tijd (11:30 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie om 18:00 uur lokale tijd (15:00 uur Nederlandse tijd). Er wordt voor die dag maar liefst 25% kans op regen voorspeld. Neerslag in Abu Dhabi is zeldzaam, maar het komt wel eens voor. Zo werd de Gulf 12 Hours vorig jaar december deels in de regen verreden. Wederom zal het 29°C overdag zijn en in de avond zakt het wat meer naar 21°C.

Op zondag om 17:00 uur lokale tijd (14:00 uur Nederlandse tijd) begint de Grand Prix. De kans op regen zakt naar 0% met nog altijd aangename temperaturen van 30°C overdag en 22°C in de avond.