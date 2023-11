Vincent Bruins

Donderdag 23 november 2023 18:29 - Laatste update: 18:36

Carlos Sainz vindt dat de Formule 1 een snellere Safety Car nodig heeft. Dit komt naar aanleiding van de Grand Prix van Las Vegas waar het door de kou nogal een uitdaging was om de banden op temperatuur te krijgen. Volgens de Ferrari-coureur helpt het dan niet als de Safety Car langzaam rijdt.

De Safety Car wordt al sinds 2000 bestuurd door Porsche Carrera Cup Deutschland-kampioen en DTM-racewinnaar Bernd Mayländer. Mercedes-Benz, later Mercedes-AMG, was decennialang de exclusieve Safety Car-leverancier voor de koningsklasse van de autosport. Tegenwoordig zet de Duitse autogigant de AMG GT Black Series in met 730 paardenkrachten. De Medical Car is sinds 2022 de Mercedes-AMG GT 63 S. Sinds 2021 is Aston Martin erbij gekomen en de twee merken wisselen elkaar af. De nieuwe Vantage heeft 535pk en de DBX707 wordt als Medical Car gebruikt. De Vantage heeft meer vermogen gekregen vergeleken met het straatmodel en wat meer downforce, en er zijn aanpassingen gemaakt aan onder andere de ophanging om hem wat sneller te maken. Maar volgens Sainz is dat nog niet genoeg, ook niet bij de Mercedes-AMG die in Las Vegas werd gebruikt.

Artikel gaat verder onder video

Dat ding stopt niet

Door de kou tijdens de nacht in de gokstad was het voor de coureurs lastig om de banden op temperatuur te krijgen achter de Safety Car. "Bocht 1 bij de herstart na een Safety Car was alsof we op ijs reden," legde Sainz uit tegenover de aanwezige media. "Ik vind dat we een oplossing moeten vinden om de Safety Car wat sneller te maken in dit soort scenarios. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt om 340 [kilometer per uur] te gaan, wetende dat wanneer je op de rem trapt, dat ding niet gaat stoppen." Voor de FIA is echter niet snelheid, maar veiligheid de prioriteit. Toch is Sainz niet de enige die hierover klaagt.

OOK INTERESSANT: Ferrari-voorman Elkann niet te spreken over FIA na putdekseldebacle Sainz

Kritiek van Verstappen

Max Verstappen maakte vorig jaar namelijk al zijn frustraties over de Safety Car duidelijk in Australië: "Zoals we nu achter de Safety Car rijden is verschrikkelijk. Het was net een schildpad. Ongelooflijk." Mayländer reageerde hier later op: "De eerste tien à vijftien jaar was er nooit ook maar enig geklaag van de coureurs. Maar dat waren andere tijden. Zeker sinds 2022, nu de nieuwe Formule 1-bolides grotere banden hebben, begonnen we wat te horen, en ik begrijp het van hun kant, maar ze moeten het ook van onze kant zien. Wanneer wij, de FIA, de Safety Car op de baan laten komen, dan is veiligheid prioriteit. Als je ooit denkt vanaf de tribune of vanaf de bank thuis: 'Waarom rijdt hij zo langzaam?', dan is daar een reden voor. Negen op de tien keer zou ik sneller kunnen rijden, maar soms moet het veld samenkomen of is er een ongeluk waar we voorzichtig omheen moeten."