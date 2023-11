Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 14:41 - Laatste update: 14:46

Sergio Pérez wil het Formule 1-seizoen van 2023 goed afsluiten. De Red Bull Racing-coureur hoopt in Abu Dhabi nog één keer het maximale uit de RB19 te kunnen halen.

Pérez is afgereisd naar de Verenigde Arabische Emiraten met de wetenschap dat de tweede plaats in het wereldkampioenschap in de Formule 1 inmiddels is veiliggesteld. De Mexicaan verreed in Las Vegas een indrukwekkende inhaalrace, en dat was genoeg om Lewis Hamilton definitief achter zich te houden. Hij is echter niet van plan het rustig aan te gaan doen aankomend weekend, zo is te lezen in zijn vooruitblik namens Red Bull Racing.

Seizoensafsluiter Pérez

"De laatste race van 2023. Het seizoen is op bepaalde momenten zwaar geweest, en het kende hoogte- en dieptepunten voor mij", trapt Pérez af. "Maar om naar Abu Dhabi af te reizen met de tweede plek in het wereldkampioenschap veiliggesteld, maakt mij blij. Ik wil het seizoen goed afsluiten, dus ik zal hard werken als ik in de auto zit om ervoor te zorgen dat we ons in een goede positie begeven. We hadden goede snelheid in Las Vegas en ik heb twee briljante raceweekenden gehad. Brazilië en afgelopen weekend waren erg leuk. Ik wil wederom het maximale uit de auto halen en als we het goed doen, zouden we een succesvolle zaterdag en zondag moeten hebben."