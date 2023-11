Remy Ramjiawan

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat de renstal uit Brackley alles uit de kast halen om de tweede plek in het constructeurskampioenschap veilig te stellen in Abu Dhabi. De voorsprong van de formatie bedraagt nu slechts vier punten op Ferrari, maar volgens Wolff is in de afgelopen races niet het maximum uit de W14 gehaald.

Het team van Mercedes moest zich in 2023 wederom toeleggen op een bijrol als het ging om het kampioenschap. Het team begon dit seizoen nog met het zeropod-concept, maar is halverwege het jaar overgestapt naar conventionele sidepods. Het tekent de nieuwe koers van het team, waarbij James Allison uiteindelijk ook weer als technische man is teruggehaald. Voorlopig kan het team geen gooi doen naar het kampioenschap, maar het kan in Abu Dhabi wel de tweede plek over de streep trekken.

Spannende strijd

In het persbericht van Mercedes gaat Wolff in op de kansen van Mercedes op het Yas Marina Circuit. "Ferrari heeft het gat in het constructeurskampioenschap teruggebracht tot slechts vier punten en we zijn klaar om alles te geven in Abu Dhabi om als winnaar uit de bus te komen. Ze hebben de laatste tijd goede vorm laten zien, maar we weten dat we onze prestaties niet volledig hebben benut in de afgelopen paar races. Het wordt een spannende strijd en hopelijk kunnen we het seizoen afsluiten met een sterke prestatie en met de wind in de zeilen."

Las Vegas was weekend vol gemiste kansen

In Las Vegas wist Lewis Hamilton uiteindelijk niet verder te komen dan P7, terwijl George Russell uiteindelijk als achtste op de uitslag stond. Dat laatste had te maken met de vijf seconden-straf van de Brit, die in contact kwam met Max Verstappen. "Voor ons op het circuit was het een geval van "wat had kunnen zijn". De snelheid van de auto was sterk. Zonder de talrijke incidenten van contact zouden zowel Lewis als George hebben gestreden voor het podium. Maar dat is een geval van had kunnen zijn, zou hebben kunnen zijn, had moeten zijn", aldus Wolff.