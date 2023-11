Remy Ramjiawan

Woensdag 22 november 2023 20:32

De vijfkoppige jury heeft zich gebogen over de Grand Prix van Las Vegas en daarin is Charles Leclerc de man die bovenaan staat met een negen. Max Verstappen wist de race in de gokstad te winnen, maar komt binnen op P2 met een 8.6 voor Esteban Ocon die de derde plek bezet met een 7.8.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Power Rankings Las Vegas

Ferrari kwam in Las Vegas goed voor de dag en Leclerc was volgens de jury de onbetwiste uitblinker. "Helaas heeft de timing van de safety car zijn hoop op de overwinning aangetast, maar zijn laatste ronde inhaalactie op Sergio Pérez voor de tweede plaats zal lang in het geheugen blijven", zo stelt de jury die een negen uitdeelt. Verstappen wist aan het einde van de race als eerste over de streep te komen, maar dat is slechts goed voor P2. "Hij had niet genoeg snelheid om Leclerc te verslaan en de pole position te pakken en kreeg vervolgens een straf van vijf seconden omdat hij zijn Ferrari-rivaal bij de start van de baan dwong. Hij overwon dat - en schade aan zijn voorvleugel door zijn botsing met George Russell - om de race te winnen, waarbij hij op meesterlijke wijze door het veld manoeuvreerde in de slotfase", zo verdiende de Limburger zijn 8.6.

The @aramco Power Rankings from Vegas are in ⚡️



Charles Leclerc tops the chart following pole and P2 👏#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/WGUqWaJ40y — Formula 1 (@F1) November 22, 2023

Top tien

Achter de Limburger staat Ocon met een 7.8. De Fransman wist een knappe vierde plek te behalen in Las Vegas. Oscar Piastri knokte zichzelf terug naar P10 en wist de snelste raceronde te rijden en verdient een 7.6. Carlos Sainz (P6) en Sergio Pérez (P3) kregen een 7.4 toebedeeld en Lance Stroll kan met een 7.2 ook terugkijken op een prima weekend. Pierre Gasly en Alexander Albon moeten het doen met een 7.0 en Logan Sargeant sluit de top tien af met een 6.8.