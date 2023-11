Brian Van Hinthum

Woensdag 22 november 2023 16:38

Over iets meer dan een maand verschijnt er een nieuwe, vijfdelige documentaire over het leven van Michael Schumacher: Being Michael Schumacher, geproduceerd door het Duitse ARD. Inmiddels zijn er een eerste paar quotes verschenen, waaronder een bijzondere uitspraak van David Coulthard.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Beroemd ongeluk

Op 28 december is het op één dag na precies tien jaar na het wereldberoemde ongeluk van Schumacher en die dag verschijnt er een nieuwe, vijfdelige documentaire over het leven van de legendarische coureur. Hoewel er nog niet veel bekend is over de precieze invulling van de serie, wist Algemeen Dagblad al een klein deel van de inhoud te ontrafelen. Er wordt namelijk ingegaan op de beruchte crash tussen Schumacher en Coulthard op het regenachtige Spa-Francorchamps, waarbij de Duitser, verblind door de spray van de regen, destijds op de vaart minderende McLaren-coureur knalde.

Samenzwering om te vermoorden

In de documentaireserie is het Coulthard die we aan het woord horen over de beroemde crash en de Brit doet een bijzondere onthulling uit de doeken: "Michael was razend en dacht dat het een soort samenzwering was om hem te vermoorden." Voor het oog van de hele wereld viel inderdaad te zien dat een razende Schumacher zich door de paddock baande om Coulthard te vinden en ook voor de media was hij destijds woest. "Maar het was gewoon een ongeluk. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal", besluit Coulthard nuchter.