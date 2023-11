Lars Leeftink

Woensdag 22 november 2023 13:51 - Laatste update: 13:54

Hans-Joachim Stuck is van mening dat Max Verstappen na de F1 Grand Prix van Las Vegas niet de waarheid sprak over het incident met Charles Leclerc tijdens de eerste bocht van de race. De Duitser is tevens van mening dat de situatie anders opgelost had kunnen worden.

Verstappen begon vanaf P2 aan de race in Las Vegas, nadat hij zich als derde had gekwalificeerd. De Nederlander schoof voor de race een plekje op, omdat Carlos Sainz een gridstraf van tien plaatsen had gekregen. Verstappen haalde Leclerc, die op P1 begon, bij de eerste bocht meteen in. De Nederlander deed dit echter niet volgens de regels, waarna hij vijf seconden straf kreeg. Na twee safety cars, schade aan zijn voorvleugel en het nemen van de vijf seconden tijdens een pitstop, zou Verstappen in de slotfase van de race alsnog Leclerc inhalen voor zijn achttiende zege van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Stuck ziet Verstappen niet de waarheid spreken

In gesprek met Eurosport laat Stuck weten dat hij, na het zien van de beelden, van mening is dat Verstappen niet de waarheid sprak over het incident met Leclerc aan het begin van de race. Volgens Verstappen had het te maken met de grip en het koude weer. Stuck is het hier niet mee eens. "Ik heb het moment in de herhaling bekeken. Verstappen beweerde dat hij instuurde en dat de auto niet reageerde, daar loog hij over. Hij probeerde het incident niet te vermijden door harder te sturen. Daar sprak hij niet de waarheid over. Hij hield geen rekening met Leclerc."

Situatie niet juist opgelost

Verstappen kreeg dus een straf van vijf seconden, die hij tijdens de pitstop uit zou voeren, maar volgen Stuck had dit anders opgelost moeten worden door de FIA en Red Bull zelf. " Voor mij was het gewoon onbegrijpelijk dat ze die positie niet teruggaven. Dan was de zaak geregeld geweest. Naar mijn mening was het teruggeven van de positie de betere oplossing geweest."